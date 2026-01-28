Szokatlan tünetek, amelyek agydaganatot jelezhetnek

A nyilvánvaló tüneteket sokan ismerik. De vannak olyan jelek, amikről nem is gondolnánk, de nagy problémát jelezhetnek.

Az agydaganatok okozhatnak rohamokat, de nem csak azokat a típusokat, amelyek eszméletvesztést és görcsöket okoznak. Az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság szerint egyes rohamok érzékszervi változásokat okozhatnak: az érzékelés, a látás, a szaglás, a hallás, sőt az ízlelés is változhat.

Ha ilyen típusú rohama van, előfordulhat, hogy teljesen éber, és még másokkal is képes kommunikálni. Emiatt mások észre sem veszik, hogy éppen rohama van.

Az érzékszervi problémák nem csak a rohamokból adódnak, közvetlenül a daganatokból is eredhetnek.

A kognitív funkciókat, például a gondolkodás vagy az olvasás képességét is befolyásolhatják az agydaganatok.

Az agy két oldala összekapcsolódik, és „beszélget” egymással, hogy olyan dolgokat tudjunk csinálni, mint a gondolkodás, az írás és az emlékezés. Ezt a kommunikációt természetesnek vesszük. Ha egy daganat megzavarja a kommunikációt, annak lehetnek tünetei.

Mindenkinek vannak időnként memóriaproblémái, és ez teljesen normális. De amikor a feledékenység drámai memóriavesztésbe fordul, annak oka lehet egy másik probléma, például agydaganat.

Ez olyan, mintha valaki Alzheimer-kórban szenvedne. Az agydaganat ezen formája az intellektuális, kognitív és érzelmi képességeket érinti.

A tartós tapogatózás és botladozás járás közben, pohárért való mellényúlás vagy más egyszerű tevékenységek végzése közben felmerülő koordinációs problémák szintén agydaganatot jelezhetnek.

A tünetek gyakran a daganat elhelyezkedésétől függnek. Ha például a kisagyban – az agynak a mozgássorozatok koordinálásában részt vevő részén – van daganat, akkor előfordulhat, hogy nehezen tudja irányítani a karjait és a lábait.

Néha a daganat azzal is jelzi jelenlétét, hogy fájdalmat okoz – és nem mindig fejfájás formájában.

Egy beteg, akinek agydaganata volt, eredetileg fogfájást tapasztalt. Egyévnyi kezelés után, amely nem hozott enyhülést, a fogorvosa azt javasolta neki, hogy keressen fel egy neurológust. A fájdalmat végül egy agydaganat okozta, amely a trigeminális ideget nyomta, azt az ideget, amely az arcból az agyba vezető érzésekért felelős.

Akármilyen szokatlan tünetet is tapasztalunk, főleg ha hosszú időn keresztül velünk van, érdemes orvoshoz fordulni, hiszen nagyon sok betegségnél életbevágó, hogy minél hamarabb megkezdődhessen a kezelés.