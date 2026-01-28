Öt élelmiszer, ami megfékezi a szénhidrátok iránti sóvárgást

A fogyás olyan könnyű lehetne, ha nem gyötörné állandóan az éhség. Pedig a fogyás során egyáltalán nem kell éhezni. Öt élelmiszerrel ez sikerülhet.

Alternatívák a fehér lisztből készült tésztához

Sok embernek különösen nehéz lemondania a tésztáról. Pedig vannak finom alternatívák: a zoodles (cukkini spagetti) mellett a csicseriborsóból vagy lencselisztből készült tészta is jobb választás egy diéta során, mint a klasszikus fehér lisztből készült tészta, mert lényegesen több fehérjét tartalmaz.

Egészségesebb, mint a rizs: quinoa

A rizs a szervezetben cukorrá alakul, ezért fogyasztása étvágyrohamokat és szénhidrát utáni sóvárgást okozhat.

Ezért a táplálkozási szakértők azt javasolják, hogy a rizst quinoával helyettesítsük. A quinoa ugyanis lényegesen több fehérjét, egészséges zsírt és B-vitamint tartalmaz, mint a fehér rizs.

A quinoa receptjeinek sokszínűsége minden igényt kielégít: az úgynevezett inkák rizse változatosságot biztosít – salátákban, rakott ételekben és akár sushiként is. A quinoa nemcsak sós, hanem édes ételekben is élvezhető. Például reggel mandulatejjel főzve finom, és még több fehérjét is tartalmaz, mint a jó öreg zabpehely.

Snackelje magát boldoggá: sárgarépa és paprika

Az, hogy a gyümölcs egészséges, nem újdonság. A baj csak az, hogy a benne található gyümölcscukor is hizlalhat. A gyümölcsök megfelelő adagjának kérdéséről a fogyókúra során a táplálkozástudósok már régóta vitatkoznak. Az azonban biztos, hogy a gyümölcsöket leginkább reggel érdemes fogyasztani.

Este inkább sárgarépát vagy paprikát érdemes enni. Ezek az élelmiszerek ugyan szintén tartalmaznak cukrot, de kevesebbet, mint a gyümölcsök: egy piros paprika körülbelül 10 gramm cukrot tartalmaz, míg egy alma körülbelül 20 grammot.

Kender magok granola helyett: alacsony szénhidráttartalmú reggeli

A szénhidrátok iránti étvágy gyakori oka a magnéziumhiány. Sokan elsőként a táplálékkiegészítőkre gondolnak, de ezek csak rövid távon segítenek.

Ahelyett, hogy folyamatosan tablettákat szedne, a táplálkozási szakértők azt tanácsolják, hogy hosszú távon fedezze szükségleteit egészséges táplálkozással.

A kendermagok különösen sok magnéziumot tartalmaznak. A kis magok sokoldalúan felhasználhatók: reggelente keverhetjük őket zabpehelyhez, és szórhatjuk müzli, joghurt vagy túróra – így jobb alternatívát jelentenek a kész müzlikhez vagy granolához képest. A magok salátákhoz, levesekhez, rakott ételekhez vagy mártogatókhoz is jól illenek.

A édesburgonya csökkenti az étvágyat

A édesburgonya sokáig jóllakat, és tele van rostokkal, amelyek csökkentik a szénhidrátok iránti étvágyat. Ezen kiváló tulajdonságai miatt „a lassú szénhidrátok királyának” is nevezik.

A édesburgonya nemcsak köretként vagy levesekben kiválóan alkalmas a fogyókúrához: sütni is lehet belőle – így a jövőben lemondhatunk a fehér búzalisztről. Édesburgonyából például finom palacsintát lehet készíteni - írja a focus.de.