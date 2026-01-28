Nátha vagy influenza?

Amikor megbetegszünk, sokszor nem egyértelmű, hogy náthával vagy influenzával állunk-e szemben. Bár a tünetek részben hasonlítanak egymásra, az influenza és a nátha lefolyása és különösen a súlyossága eltérő lehet.

Gyakran egyik napról, sőt egyik óráról a másikra jelentkezik a magas láz, a hidegrázás, az erős fej- és izomfájdalom (képünk illusztráció)

Mind a megfázás, mind az influenza vírusos eredetű légúti megbetegedés, ezért gyakran tapasztalunk orrfolyást, köhögést, torokfájást vagy általános rossz közérzetet. Ezek a közös tünetek sokszor megnehezítik a felismerést, főleg a betegség elején. A különbséget azonban nem egyetlen panasz, hanem a tünetek megjelenésének gyorsasága és erőssége adja. Fontos tudni, hogy a nátha is fertőző, ezért éppúgy vonatkozik rá az elővigyázatosság, mint az influenza esetén – írja a mindmegette.hu.

Nátha esetén a tünetek lassan, fokozatosan jelentkeznek. Először enyhe torokkaparást, orrfolyást vagy tüsszögést tapasztalhatunk, majd később köhögés is társulhat hozzá. Láz viszonylag ritkán kíséri, inkább csak hőemelkedést tapasztalunk, és a gyengeség sem annyira erőteljes. Elhagyhat az erőnk, vagy kedvetlenné válhatunk, a mindennapi teendőinket azonban általában el tudjuk látni. A megfázás legtöbbször pár napon, egy héten belül magától elmúlik.

Az influenza ezzel szemben hirtelen csap le ránk. Gyakran egyik napról, sőt egyik óráról a másikra jelentkezik a magas láz, a hidegrázás, az erős fej- és izomfájdalom. Ilyenkor sokkal inkább érezzük azt, hogy „ledönt a lábunkról” a betegség. Influenza esetén kifejezetten erőtlennek, kimerültnek érezzük magunkat, nehezünkre esik megmozdulni is, és a teljesítőképességünk jelentősen csökken. A köhögés gyakran száraz, a fáradtság pedig akár hetekig is elkísérhet minket.

Náthára utal, ha:

a tünetek lassan alakulnak ki,

az orrfolyás és tüsszögés dominál,

nincs vagy csak enyhe a lázunk,

a közérzetünk nem rózsás, de elviselhető,

pár nap, maximum egy hét alatt jobban leszünk.

Influenzára lehet következtetni, ha: