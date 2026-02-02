Milyen egészségügyi előnyei vannak a spenótnak?

A spenót (Spinacia oleracea) az egyik legnépszerűbb leveles zöldség, amely szilárdan meghonosodott az egészségtudatos emberek étrendjében.

A spenót antioxidánsok széles skáláját tartalmazza: luteint, zeaxantint, béta-karotint, kvercetint és más flavonoidokat. A zöldség rendszeres fogyasztása segíthet fenntartani a sejtek egészségét, javítja a közérzetet, és csökkenti bizonyos szív- és érrendszeri, valamint anyagcsere-rendellenességek kockázatát.

Magas kálium-, magnézium- és természetes nitráttartalma miatt a spenót jótékony hatással van a szív- és érrendszerre.

A spenót a lutein és a zeaxantin tartalmát tekintve az egyik vezető növény, ezek a karotinoidok felhalmozódnak a szem retinájában és védő szerepet játszanak.

100 gramm spenót körülbelül 2-2,5 gramm élelmi rostot tartalmaz, ami segít normalizálni a bélműködést. A rost javítja a perisztaltikát, csökkenti a székrekedés kockázatát, és tápanyagban gazdag környezetet biztosít a hasznos mikroflóra számára. Emellett lassítja a szénhidrátok felszívódását, és segít a vércukorszint egyenletesebb szabályozásában, ami különösen fontos az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség esetén – írja a Sports.kz a Championat.com-ra hivatkozva.