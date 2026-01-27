Mikor jelez bajt a csomó a bőrünk alatt?

A bőr alatti csomók riadalmat okozhatnak, de szerencsére a legtöbb elváltozás nem veszélyes. Vannak azonban kivételek.

Egy újonnan felfedezett csomó a bőr alatt gyakran ártalmatlan jelenség, de a pontos ok megállapításához mindig érdemes szakorvosi vizsgálatot kérni. Minél hamarabb tisztázzuk, hogy mi okozza az elváltozást, annál gyorsabban találhatjuk meg a legmegfelelőbb kezelési módot. De az is lehet, hogy semmilyen beavatkozás nem szükséges – írja a hazipatika.com.

A bőr alatt kitapintható csomók szinte bárhol kialakulhatnak: a nyakon, mellen, hónaljban, vagy akár a lágy részeken is. A leggyakoribb típusok az alábbiak:

Lipómák (zsírdaganatok): jóindulatú elváltozások, amelyek zsírszövetből állnak, legtöbbször fájdalmatlanok és lassan növekednek.

Dermatofibromák: kötőszöveti eredetű, szintén jóindulatú csomók, amelyek ritkábban fordulnak elő.

Nyirokcsomó-megnagyobbodás: fertőzés következménye lehet, de ha nem múlik, orvosi vizsgálat javasolt a komolyabb okok kizárására.

Ganglionok: az ínhüvelyeknél – leginkább a csukló vagy az ujjak környékén – kialakuló csomók.

Atheroma (kásadaganat): a faggyúmirigy kivezető nyílásának elzáródása miatt létrejövő, tömött, gyakran a szőrtüszők közelében megjelenő elváltozás.

Gyulladásos elváltozások: gyakrabban alakulnak ki verejtékmirigyekben gazdag területeken, mint a hónalj vagy az ágyék.

Bár a legtöbb csomó jóindulatú, vannak olyan jelek, amelyek esetén érdemes mielőbb orvoshoz fordulni:

ha a csomó gyorsan növekszik, vagy megkeményedik;

ha tapintásra fájdalmas, vagy odatapad a környező szövetekhez;

ha további tünetek, például fogyás, láz vagy éjszakai izzadás is jelentkeznek.

Amennyiben a vizsgálat alapján megállapítják, hogy el kell távolítani a dudort, akkor az egyszerű beavatkozást követően a legtöbb esetben szövettani vizsgálatot is végeznek, hogy biztosan kizárják a rosszindulatú daganat lehetőségét.