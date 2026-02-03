Miért jó az agynak a rostfogyasztás?

A rostbevitel javíthatja az egészséget, meghosszabbíthatja az élettartamot, sőt, még az agyunkat is védheti. Mégis sokan közülünk még mindig hiányt szenvedünk ebből az „esszenciális tápanyagból”.

Minden étkezésbe építsünk be rostot, egy adag gyümölcsöt vagy zöldséget

A teljes kiőrlésű gabonákban, gyümölcsökben, hüvelyesekben, diófélékben és magvakban gazdag étrend – amelyek mindegyike tele van rosttal – óriási előnyökkel járhat mind a testünk, mind az agyunk számára.

Új kutatások kimutatták, hogy a rost felturbózza a mikrobiomot és befolyásolja a bél-agy tengelyt, amely a bélrendszer és az agy közötti kommunikációs csatorna, lassítva a kognitív hanyatlás tüneteit.

A rostbevitel növelése az egyik leghatásosabb étrendi változás a kognitív egészség szempontjából – mondja Karen Scott, az Aberdeeni Egyetem Rowett Intézetének bélmikrobiológiai professzora. Alternatív megoldásként a rosthiány az egészségkárosodás egyik vezető étrendi kockázati tényezőjének találták.

Mégis sokan nem eszünk eleget. Az Egyesült Államokban a férfiak körülbelül 97%-a és a nők 90%-a nem fogyaszt elegendő rostot. A legtöbben a napi ajánlott mennyiség kevesebb mint felét fogyasztják. Az Egyesült Királyságban a felnőttek több mint 90%-a nem éri el ezt a szintet, és sok más országban is hasonló hiányosságok mutatkoznak.

Akkor miért is olyan hasznos a rost, és hogyan fogyaszthatunk belőle többet?

Bélrendszeri érzés: Hogyan működnek a rostok

A rost egy szénhidrát, amelyet az emésztőenzimek nem tudnak könnyen lebontani. Ezért a nagy része nagyrészt változatlanul halad át a bélrendszeren.

Növeli a széklet méretét. Hosszabb ideig tart a teltségérzet, és mivel lassan emésztjük, a vércukorszint fokozatosabb emelkedéséhez vezet. Kimutatták, hogy azoknál, akik naponta több teljes kiőrlésű gabonát esznek, alacsonyabb a BMI-jük és kevesebb a hasi zsírjuk, mint azoknál, akik finomított gabonát esznek.

A rostban gazdag étrend segíthet meghosszabbítani az élettartamot, ezért esszenciális tápanyagnak kell tekinteni – mondja John Cummings, a Dundee-i Egyetem kísérleti gasztroenterológiai tanszékének emeritus professzora.

Egy tanulmány megállapította, hogy azoknál, akik a legtöbb rostot fogyasztották, 15-30%-kal csökkent a halálozási kockázat, mint azoknál, akik a legkevesebbet ették. A kutatók szerint a megfelelő rostfogyasztás, amely a napi körülbelül 30 gramm, csökkenti a koszorúér-betegség, a stroke, a 2-es típusú cukorbetegség és a vastagbélrák kockázatát – és 1000 főre vetítve 13-al kevesebb halálesetet jelent.

A legnagyobb előnyöket napi 25-29 gramm rost fogyasztása mellett tapasztalták. Ennek eléréséhez minden étkezésbe beépíthet rostot, egy adag gyümölcsöt vagy zöldséget. Egy héjában sült krumpli sült babbal, majd egy alma körülbelül 15,7 gramm rostot biztosít. A diófélék és magvak fogyasztása is növeli a bevitelt – egy marék dió (kb. 30 g) 3,8 gramm rostot tartalmaz – írta meg a BBC.

Ennek a hatásnak a kulcsa a rostoknak a bélmikrobiomhoz való viszonya.

Ahogy a bélbaktériumok megemésztik a rostot, hasznos melléktermékek keletkeznek, beleértve a rövid szénláncú zsírsavakat, az acetátot, a propionátot és a butirátot. Ezek az anyagcsere-termékek biztosítják a sejtek számára a kritikus energiát, és a halálozás jelentős csökkenésével járnak együtt – magyarázza Cummings.