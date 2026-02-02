Kinek nem szabad cikóriát fogyasztania?

A cikória már régóta nem csupán kávépótló azok számára, akik nem tolerálják a koffeint.

Az ital, és különösen a cikória tömény formái, fokozhatják az epeelválasztást. Epekövek jelenlétében ez növeli az epeúti kólika és a fájdalom kockázatát.

A cikóriát óvatosan kell fogyasztani gyomorhurut, gyomor-nyelőcső reflux betegség és egyéb, a gyomor- és nyelőcső nyálkahártyájának fokozott érzékenységével járó állapotok súlyosbodása esetén.

A cikóriaallergia ritka, de lehetséges. Tünetei lehetnek a bőrviszketés, kiütések, a nyálkahártyák duzzanata, torokfájás vagy orrdugulás.

A terhesség és a szoptatás külön kérdés. Nem végeztek nagyszabású klinikai vizsgálatokat a cikória biztonságosságáról ezekben a csoportokban. Ez nem jelenti azt, hogy az ital veszélyes, de a bizonyítékokon alapuló orvoslás szempontjából az adatok hiányát mindig óvatosságra intő tényezőként értelmezik.

Magas rosttartalma segíti az emésztést, inulintartalma támogatja a bélflórát, emellett jód-, cink- és vasforrás.

A cikóriából koffeinmentes pótkávé készül, míg levelei salátákba, sütve vagy párolva kiválóak, gazdagok inulinban (prebiotikum), vitaminokban (A, C, K) és ásványi anyagokban – írja a Sports.kz az Aif.ru-ra hivatkozva.