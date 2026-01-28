Kilenc riasztó jel a vizeletben

A vizelet általában tiszta, mint a víz, enyhén sárgás és szagtalan. A változások bizonyos betegségekre utalnak.

Minden ember körülbelül nyolcszor kell vizelnie naponta, ezalatt akár két liter vizelet is távozik a testből. A vizelet 95 százalékban vízből áll, a többi pedig olyan anyagcsere-termékekből, amelyek nem hasznosíthatók vagy károsak - írja a focus.de.

Milyen változások utalhatnak betegségre a vizeletben

Ideális esetben a vizelet kristálytiszta és világos sárga. Ha másképp néz ki, az egészségügyi problémákra utalhat. Ezért figyeljen a következő változásokra a vizeletben:

1. Látható vér a vizeletben, azaz vörös csíkok – Ez súlyos gyulladásra utalhat. Ha vizeléskor fájdalom is jelentkezik, akkor valószínűleg húgyhólyaggyulladásról van szó. Vesefertőzések vagy vesekövek is vér megjelenését okozhatják a vizeletben. További lehetséges, de ritkább okok: vese- vagy prosztatarák, valamint a dohányosoknál gyakori hólyagrák.

2. Barna elszíneződés – Ez régi vér lehet. Az okok között szerepelhet hólyaghurut vagy vesebetegség is. A barna vizelet azonban a máj (májcirrózis, hepatitis), az epe (epekövek) vagy a hasnyálmirigy (hasnyálmirigy-gyulladás) működési zavarainak tünete is lehet.

3. Erős sárgás elszíneződés – Ez gyakran fordul elő hólyagfertőzés és veseproblémák esetén.

4. Hab – Ha a vizelet habzik vizeléskor, az általában azt jelenti, hogy túl sok fehérje van a vizeletben. Ez azt jelenti, hogy az egyik vese nem működik megfelelően. Ennek a működési zavarnak az oka lehet vesedaganat, cukorbetegség, de magas vérnyomás is. Ártalmatlan ok lehet a fizikai megterhelés, például a sport. Ebben az esetben a habzás néhány órával a sportolás után megszűnik.

5. Buborékok – A vizelet tehát kissé pezseg. Ennek oka a vizeletben lévő légbuborékok. Ezek általában húgyhólyag-bél-fisztulus miatt alakulnak ki. Ez egy kis, cső alakú összeköttetés a hólyag és a bél között. Ezek a fisztulák gyulladás következményei, néha krónikus gyulladásos bélbetegségek, például Crohn-betegség vagy fekélyes vastagbélgyulladás esetén alakulnak ki.

6. Zavaros vizelet – A pelyhek és a zavarosság nem csak húgyúti fertőzés jele lehet. Nemi betegségek, mint például a gonorrhoea (tripper) is okozhatnak többek között ezt a tünetet.

7. Rossz szag – Ez egy ártalmatlan tünet, ha például spárgát evett. Az aszparaginsav metabolizálódásakor ugyanis a szúrós szagú anyagok visszamaradnak és a vizelettel ürülnek ki. Ha azonban nem evett spárgát, a büdös vizelet általában a húgyutak bakteriális fertőzésének jele.

8. Gyümölcsös szag – Ez cukorbetegségre utalhat. A szervezet megpróbálja a felesleges cukrot a vizelettel kiválasztani.

9. Édes illat – Ha azonban a vizelet nagyon édes illatú, akkor terhesség lehet a háttérben. Ez ugyan elsősorban nem riasztó jel. A szokatlanul édes vizelet azonban terhességi cukorbetegségre is utalhat, ezért orvosnak kell kivizsgálnia.

Ezekkel a figyelmeztető jelekkel orvoshoz kell fordulni

Az orvoshoz fordulás tanácsa elvileg minden említett tünetre vonatkozik. De elsősorban

vér a vizeletben,

barna vizelet és

erős szagú vizelet esetén.

Ezek valódi figyelmeztető jelek, amelyeket a lehető leghamarabb orvosnak kell megvizsgálnia.

A következő változások viszont általában ártalmatlanok: