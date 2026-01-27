Kellemetlen tünetekkel járhat a mandulagyulladás

A mandulagyulladás a torokban és az orrgaratban elhelyezkedő mandulák gyulladása. Elsősorban gyermekeket és fiatal felnőtteket érintő megbetegedés, amelynek gyors belobbanással járó, akut és elhúzódó, krónikus formái léteznek.

A mandulagyulladás fő tünete a torokfájás, amely nyelésre erősödik. A fájdalomérzet gyakran a fülbe sugárzik. Kisgyermekek esetében előfordulhat, hogy nem panaszkodnak ugyan torokfájásra, de elutasítják az ételt. A mandulagyulladást láz, rossz közérzet, kellemetlen szagú lehelet, fejfájás és hányás is kísérheti. A garat hátsó falán vörös duzzanatok, olykor kis fehér foltok láthatók. Jellemző a nyaki nyirokcsomók megduzzadása és érzékenysége is.

A fenti tünetek esetén szükséges háziorvoshoz fordulni, illetve a beteg gyermeket házi gyermekorvoshoz vinni, különösen láz esetén. A tartósan fennálló, illetve visszatérő mandulagyulladás orvosi kezelése különösen fontos az esetleges későbbi szövődmények elkerülése érdekében.

A mandulagyulladást főként a cseppfertőzéssel terjedő – köhögéssel vagy tüsszentéssel a levegőbe kerülő – vagy a tárgyak útján a garatba jutó vírus vagy baktérium okozza. A vírusos eredet sokkal gyakoribb a bakteriálisnál. Ebben az esetben a torok és a mandulák vörösek, duzzadtak és fájdalmasak. Bakteriális gyulladás esetén emellett a mandulákon kis fehér foltok jelenhetnek meg, ez az úgynevezett tüszős mandulagyulladás. A tüszős mandulagyulladás garatban látott képe nagyon hasonló a mononucleosis infectiosában látotthoz, ám az egy vírus okozta betegség, amelyhez a nyaki nyirokcsomók fájdalmatlan megnagyobbodása, esetleg lép- és májmegnagyobbodás is társulhat.

A mandulagyulladás általában néhány nap alatt magától elmúlik, illetve az indokolt esetben alkalmazott antibiotikum-kezelés hatására jól gyógyul. Megfelelő kezelés hiányában előfordulhat a tünetek súlyosbodása, illetve szövődmények fellépése, amelyek a következők lehetnek: tályog, szepszis, madulakövek, reumás láz.

A diagnózis felállítása a klinikai tünetek alapján történik. A fizikális vizsgálat során az orvos vérbő, duzzadt garatmandulákat, azokon gennyes váladékot, gombostűfejnyi sárgás elváltozásokat (tüszőket) talál. Előrehaladott gyulladás esetén a mandulákon összefüggő lepedékréteg alakul ki. Az orvos steril pálca segítségével mintát vesz a torokváladékból, amelyet gyorsteszttel megvizsgál, vagy mikrobiológiai vizsgálatra küld. Erre azért van szükség, mert ennek eredménye alapján dönthető el, hogy milyen gyógyszer lesz hatásos a fertőzés ellen. Emellett vérvételre és laboratóriumi vizsgálatokra is szükség lehet súlyosabb gyulladásos tünetek, láz esetén. Képalkotó vizsgálatra akkor van csak szükség, ha szövődmény gyanúja merül fel.

A mandulagyulladás által kiváltott panaszok enyhe fájdalom- és/vagy lázcsillapítóval csökkenthetőek. Ajánlott a bőséges folyadékfogyasztás, a meleg, sós vízzel vagy a patikában kapható torokfertőtlenítővel történő toroköblögetés (gargarizálás). Kerülendő az erősen fűszerezett ételek fogyasztása. Baktériumfertőzés esetén az orvos antibiotikumot ír fel, amelyet az előírt adagban és ideig kell szedni. Nem szabad abbahagyni az antibiotikum szedését az orvos által elrendelt idő előtt, mert ez esetben a kórokozó ellenállóvá válhat a szedett gyógyszer hatóanyagával szemben, és újra elszaporodhat a szervezetben. Vírusfertőzés okozta mandulagyulladás esetén nincs szükség antibiotikum szedésére, mivel az antibiotikum nem képes elpusztítani a vírusokat.

A mandulák műtéti úton történő eltávolítása csak akkor indokolt, ha a fertőzés gyakran (évente legalább négy-öt alkalommal) megismétlődik, vagy ha tályog alakul ki a mandulában vagy körülötte, illetve ha a többször visszatérő mandulagyulladás következtében másodlagos betegség – például ízületi, szív- vagy vesebetegség – kialakulására van gyanú.

A mandulagyulladás megelőzésének fő módja az egészséges, ellenálló immunrendszer. Ehhez elengedhetetlen az egészséges táplálkozás, a naponta, lehetőleg szabad levegőn végzett testmozgás, a higiénés szabályok betartása, a rendszeres szellőztetés otthon, illetve a munkahelyen. Különösen fontos a megfelelő szájhigiéné és a rendszeres fogorvosi ellenőrzés. Kerülendő a rendszeres alkoholfogyasztás és a dohányzás. Mellőzze a felső légúti megbetegedésben szenvedő rokonokkal és ismerősökkel való találkozást.

A mandulagyulladás gyakran fordul elő gyermekeknél. A várandósoknak különösen ügyelniük kell egészségük megőrzésére, így a felső légúti fertőzések megelőzésére is. Amennyiben a terhes édesanya panaszai néhány nap elteltével sem enyhülnek, forduljon a háziorvosához.

Az idős emberek szervezete kevésbé képes védekezni a fertőzésekkel szemben, ezért az őszi–téli időszakban célszerű fokozottan ügyelniük az egészségükre. Mivel az idősek rendszerint többféle gyógyszert szednek az alapbetegségükre, fontos, hogy az orvosuk tudjon a teljes gyógyszerelésükről, így a torokfájás miatt beszedett étrend-kiegészítőkről, még a gyógyteák fogyasztásáról is. Egyes készítmények ugyanis együtt szedve fokozhatják vagy csökkenthetik egymás hatását, és nemkívánatos mellékhatásaik is lehetnek.