Egészség
Ismeri ezt a szupergyümölcsöt?
Sokan nem is hallottak róla
A szerzetesgyümölcsöt Kínában luo han guo néven ismerik, és a tökfélék családjába tartozik. Bár nálunk főként édesítőként ismert, valójában ez egy igazi szupergyümölcs, amelyet többféleképpen is elkészíthetünk - írja a mindmegette.hu.
A gyümölcs rengeteg olyan értékes anyagot tartalmaz, amelyek kapcsolatba hozhatók a rák elleni védekezéssel, a gyümölcs fogyasztása tehát csökkentheti a betegség kialakulásának kockázatát:
- Antioxidánsok – védik sejtjeinket a károsodástól
- Növényi anyagok – amelyek jót tesznek az egészségünknek
- Aminosavak – segítik a szövetek regenerálódását
- Terpenoidok – gyulladáscsökkentő hatású vegyületek
- Flavonoidok – csökkentik a szervezet oxidatív stresszét
A szerzetesgyümölcs kivonatokat cukoralternatívaként is használják különféle élelmiszerekben, például joghurtokban, pékárukban és fehérjeturmixokban. De vásárolhatunk tisztán szerzetesgyümölcs édesítőt is, amelyet kávéba, teába keverhetünk.
A kutatások kimutatták, hogy a szerzetesgyümölcs kivonat segít a vércukorszint szabályozásában, akár 18%-kal csökkentve a glükózszintet étkezés után. Ráadásul nem okoz mellékhatásokat. Nem emeli meg a vércukorszintet, így kiváló választás cukorbetegek vagy azok számára, akik stabilizálni szeretnék glükózszintjüket.
Nagy valószínűséggel az áruházak polcain nem találjuk meg a gyümölcsöt, de bioboltokban egészben vagy a kivonatát is meg tudjuk vásárolni.
Bár nem egyértelmű, hogy az édesítőből ugyanazokat az előnyöket kapjuk-e, mint a teljes gyümölcsből, a kutatások mégis alátámasztják, hogy a szerzetesgyümölcs jobb választás lehet más cukoralternatíváknál.