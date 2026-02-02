Ismeri ezt a szupergyümölcsöt?

Általában alma vagy banán után nyúlunk, amikor természetes édességre vágyunk, létezik azonban egy gyümölcs, amely tele van hasznos anyagokkal. A szerzetesgyümölcs nemcsak édesítőként használható, hanem valódi tápanyagbomba is.

A szerzetesgyümölcsöt Kínában luo han guo néven ismerik, és a tökfélék családjába tartozik. Bár nálunk főként édesítőként ismert, valójában ez egy igazi szupergyümölcs, amelyet többféleképpen is elkészíthetünk - írja a mindmegette.hu.

A gyümölcs rengeteg olyan értékes anyagot tartalmaz, amelyek kapcsolatba hozhatók a rák elleni védekezéssel, a gyümölcs fogyasztása tehát csökkentheti a betegség kialakulásának kockázatát:

Antioxidánsok – védik sejtjeinket a károsodástól

Növényi anyagok – amelyek jót tesznek az egészségünknek

Aminosavak – segítik a szövetek regenerálódását

Terpenoidok – gyulladáscsökkentő hatású vegyületek

Flavonoidok – csökkentik a szervezet oxidatív stresszét

A szerzetesgyümölcs kivonatokat cukoralternatívaként is használják különféle élelmiszerekben, például joghurtokban, pékárukban és fehérjeturmixokban. De vásárolhatunk tisztán szerzetesgyümölcs édesítőt is, amelyet kávéba, teába keverhetünk.

A kutatások kimutatták, hogy a szerzetesgyümölcs kivonat segít a vércukorszint szabályozásában, akár 18%-kal csökkentve a glükózszintet étkezés után. Ráadásul nem okoz mellékhatásokat. Nem emeli meg a vércukorszintet, így kiváló választás cukorbetegek vagy azok számára, akik stabilizálni szeretnék glükózszintjüket.

Nagy valószínűséggel az áruházak polcain nem találjuk meg a gyümölcsöt, de bioboltokban egészben vagy a kivonatát is meg tudjuk vásárolni.

Bár nem egyértelmű, hogy az édesítőből ugyanazokat az előnyöket kapjuk-e, mint a teljes gyümölcsből, a kutatások mégis alátámasztják, hogy a szerzetesgyümölcs jobb választás lehet más cukoralternatíváknál.