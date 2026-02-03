Ezek a szédülés leggyakoribb okai

A szédülés lehet ártalmatlan jelenség, de néha váratlan okok is állhatnak a háttérben. Mivel az egyensúly kialakításában több rendszer is részt vesz, a tüneteket érdemes komplex módon vizsgálni, és az esetleges veszélyeztető tényezőket kizárni.

A szédülés gyakori panasz, amivel szinte mindannyian találkozunk életünk során legalább egyszer. Gyakran ártalmatlan jelenség, de néha egészen meglepő dolgok is állhatnak a háttérben – írja a hazipatika.com.

Szédülés akkor érzünk, amikor az agy nem kap elegendő vért vagy oxigént, illetve az egyensúlyérzékelésért felelős rendszerek nem működnek megfelelően. Számos oka lehet a tünet jelentkezésének:

1. Gyógyszerek mellékhatása

Bizonyos gyógyszerek – például vérnyomáscsökkentők vagy nyugtatók – mellékhatásként okozhatnak szédülést.

2. Vashiány és oxigénhiány

Vashiány esetén csökken a vörösvérsejtek száma, így az agy kevesebb oxigénhez jut, ami szédüléshez vezethet. Ez az állapot gyakran fáradtsággal és sápadtsággal is együtt jár.

3. Migrén

A migrén egy 4-72 órán át tartó erős, lüktető fejfájás, amely gyakran féloldali, terhelésre pedig rosszabbodik. A fejfájás e típusa rohamokban jelentkezik, gyakorisága nagyon változó: van, akinél félévente egyszer alakul ki, míg másoknál sűrűbben. A migrénes rohamok során az erek beszűkülése miatt kevesebb vér jut az agyba, ami szédülést is okozhat – akár erős fejfájás nélkül.

4. Kiszáradás

Ha nem iszunk eleget, a szervezet kiszárad, ami befolyásolja a vérnyomást és az agy vérellátását, így könnyen szédülést okozhat.

5. Víz a fülben

Úszás közben a víz bekerülhet a fülbe, ami megzavarja a belső fül egyensúlyérzékelő rendszerét, ez pedig akár szédülést is okozhat.

6. Allergia

Allergiás reakciók – mint például mogyoró-, por- vagy pollenallergia – váladékot termel az orr- és fülüregekben, ami nyomást gyakorolhat az egyensúlyi rendszerre és szédülést válthat ki.

7. Jóindulatú helyzeti szédülés (BPPV)

Ez az állapot akkor jelentkezik, amikor a belső fülben található apró kalciumszemcsék elmozdulnak, és a fej mozgatásakor téves jeleket küldenek az agy felé, ami hirtelen, rövid ideig tartó szédülést okozhat.

8. Meniere-betegség

A Meniere-kór forgó jellegű szédüléssel járó fül-orr-gégészeti, neurológiai tünetegyüttes, amely inkább a férfiakat érinti. Akár napokig tartó szédülésrohamokat is okozhat, és sok esetben halláscsökkenéssel is együtt jár. A betegség kezelése során a kiváltó okot szüntetik meg. Ha például a háttérben keringészavar áll, akkor keringésjavítókat tartalmaz a terápia. Ha nincs konkrét kiváltó ok, akkor csak tüneti kezelés jöhet szóba.

9. Szén-monoxid mérgezés

A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb, ugyanakkor legveszélyesebb háztartási baleset. Legtöbbször nem megfelelően karbantartott gázkészülékek, kazánok vagy kémények állnak a hátterében. A színtelen, szagtalan gáz belélegzése szédülést, fejfájást, hányingert és általános gyengeséget okozhat, súlyos esetben pedig életveszélyes állapothoz vezethet.

Fontos orvoshoz fordulni abban az esetben, ha a szédülés gyakran ismétlődik, hosszabb ideig tart, vagy más tünetekkel – például erős fejfájással, hallás- vagy látászavarral – jár együtt.