Egészség

Ez az alvási szokás a demencia korai jele lehet

A tanulmány szerint ez a kognitív hanyatlás a nőknél viszonylag fokozatosabb, mint a férfiaknál

 2026. január 28. szerda. 12:47
Egy új tanulmány szerint azoknál az embereknél, akik álmukban, sikoltoznak, nevetnek, sőt akár erőszakossá válnak alvás közben, későbbi életükben demencia alakulhat ki.

Ez az alvási szokás a demencia korai jele lehet
Képünk illusztráció
Fotó: Science Photo Library via AFP/Caia Image/NEW

Az izolált REM alvási viselkedészavar (iRBD) az idősebb felnőttek akár 2 százalékát is érintheti, és a betegséget az jellemzi, hogy az álmodás során megszűnik a normális izomparalízis. A gyors szemmozgás (REM) az alvás olyan szakasza, amelyet fokozott agyi aktivitás, korlátozott izommozgás, gyors szemmozgás, valamint ingadozó légzés és pulzusszám jellemez.

Az iRBD-ben szenvedő emberek alvás közben kiabálhatnak, nevethetnek, megragadhatnak vagy kiugorhatnak az ágyból, sőt erőszakosan rúghatnak vagy ütnek az ágyukban fekvő partnerüket.

A betegség hosszú távú lefolyása és a vele járó kognitív változások azonban továbbra is tisztázatlanok.

Az új tanulmányban körülbelül hét éven át figyeltek meg olyan embereket, akik iRBD diagnózist kaptak Szöulban, Dél-Koreában, és értékelték kognitív változásaikat az idő múlásával.

A Szöuli Nemzeti Egyetem Bundang Kórházának kutatói 162 iRBD-betegeket követtek nyomon, akiknek átlagos életkora a diagnózis felállításakor 66 év volt, és 320 neuropszichológiai paramétert elemeztek. Statisztikailag szignifikáns lineáris memóriaromlást tapasztaltak.

Jelentős változás volt megfigyelhető a számjel-tesztben, amelyet a feldolgozási sebesség, a tartós figyelem és a munkamemória mérésére használnak. A tanulmány rámutat, hogy a teszt érzékeny az agykárosodásra, a demenciára, az életkorra és a depresszióra.

A kutatók a résztvevőknél a verbális és vizuális memória következetes romlását is megállapították.

„A figyelem/munkamemória és a memória fokozatos kognitív hanyatlása az iRBD-ben szenvedő férfiaknál a neurodegeneratív folyamat természetes lefolyását jelentheti” – áll a Sleep folyóiratban megjelent tanulmányban, számol be az Independent.

A résztvevők közül harminchárom nem fejlesztett ki neurodegeneratív betegséget a tanulmány időtartama alatt, de még ők is kognitív hanyatlást mutattak. Ez arra utal, hogy még azok is, akik hosszú ideig kezelik az iRBD-t anélkül, hogy a betegség demenciába vagy Parkinson-kórba fejlődne, fokozatos kognitív hanyatlást tapasztalhatnak.

A tanulmány azt is megállapította, hogy a kognitív hanyatlás a nőknél viszonylag fokozatosabb volt, mint a férfiaknál.

„Az iRBD-ben szenvedő nők nagyobb ellenálló képességet mutattak a kognitív hanyatlás iránt, mint a férfiak” – áll a tanulmányban.

A kutatók szerint az eredmények hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy nemekhez igazodó megközelítéseket dolgozzanak ki az iRBD-betegek kognitív hanyatlásának figyelemmel kísérésére.

Remélik, hogy a jövőbeli tanulmányok segítenek megmagyarázni a különbségek hátterében álló mechanizmusokat.

„Ez a tanulmány, amely leküzdötte a korábbi korlátozásokat, mint a rövid követési idő és a kis minták, hosszú távú adatokat szolgáltat, amelyek az iRBD-ben szenvedő embereknél a figyelem/munkamemória és a memória területeinek fokozatos hanyatlását mutatják” – mondták.

