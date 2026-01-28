Ez az alvási szokás a demencia korai jele lehet

Egy új tanulmány szerint azoknál az embereknél, akik álmukban, sikoltoznak, nevetnek, sőt akár erőszakossá válnak alvás közben, későbbi életükben demencia alakulhat ki.

Az izolált REM alvási viselkedészavar (iRBD) az idősebb felnőttek akár 2 százalékát is érintheti, és a betegséget az jellemzi, hogy az álmodás során megszűnik a normális izomparalízis. A gyors szemmozgás (REM) az alvás olyan szakasza, amelyet fokozott agyi aktivitás, korlátozott izommozgás, gyors szemmozgás, valamint ingadozó légzés és pulzusszám jellemez.

Az iRBD-ben szenvedő emberek alvás közben kiabálhatnak, nevethetnek, megragadhatnak vagy kiugorhatnak az ágyból, sőt erőszakosan rúghatnak vagy ütnek az ágyukban fekvő partnerüket.

A betegség hosszú távú lefolyása és a vele járó kognitív változások azonban továbbra is tisztázatlanok.

Az új tanulmányban körülbelül hét éven át figyeltek meg olyan embereket, akik iRBD diagnózist kaptak Szöulban, Dél-Koreában, és értékelték kognitív változásaikat az idő múlásával.

A Szöuli Nemzeti Egyetem Bundang Kórházának kutatói 162 iRBD-betegeket követtek nyomon, akiknek átlagos életkora a diagnózis felállításakor 66 év volt, és 320 neuropszichológiai paramétert elemeztek. Statisztikailag szignifikáns lineáris memóriaromlást tapasztaltak.

Jelentős változás volt megfigyelhető a számjel-tesztben, amelyet a feldolgozási sebesség, a tartós figyelem és a munkamemória mérésére használnak. A tanulmány rámutat, hogy a teszt érzékeny az agykárosodásra, a demenciára, az életkorra és a depresszióra.

A kutatók a résztvevőknél a verbális és vizuális memória következetes romlását is megállapították.

„A figyelem/munkamemória és a memória fokozatos kognitív hanyatlása az iRBD-ben szenvedő férfiaknál a neurodegeneratív folyamat természetes lefolyását jelentheti” – áll a Sleep folyóiratban megjelent tanulmányban, számol be az Independent.

A résztvevők közül harminchárom nem fejlesztett ki neurodegeneratív betegséget a tanulmány időtartama alatt, de még ők is kognitív hanyatlást mutattak. Ez arra utal, hogy még azok is, akik hosszú ideig kezelik az iRBD-t anélkül, hogy a betegség demenciába vagy Parkinson-kórba fejlődne, fokozatos kognitív hanyatlást tapasztalhatnak.

A tanulmány azt is megállapította, hogy a kognitív hanyatlás a nőknél viszonylag fokozatosabb volt, mint a férfiaknál.

„Az iRBD-ben szenvedő nők nagyobb ellenálló képességet mutattak a kognitív hanyatlás iránt, mint a férfiak” – áll a tanulmányban.

A kutatók szerint az eredmények hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy nemekhez igazodó megközelítéseket dolgozzanak ki az iRBD-betegek kognitív hanyatlásának figyelemmel kísérésére.

Remélik, hogy a jövőbeli tanulmányok segítenek megmagyarázni a különbségek hátterében álló mechanizmusokat.

„Ez a tanulmány, amely leküzdötte a korábbi korlátozásokat, mint a rövid követési idő és a kis minták, hosszú távú adatokat szolgáltat, amelyek az iRBD-ben szenvedő embereknél a figyelem/munkamemória és a memória területeinek fokozatos hanyatlását mutatják” – mondták.