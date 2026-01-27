Ez a legideálisabb ital a hidegben

A táplálkozási szakértő arra is kérte az embereket, hogy hideg időben kerüljék a kávé és más koffeintartalmú italok fogyasztását a szabadban (képünk illusztráció)

Először is gyömbéres italok fogyasztását javasolta, amelyek melegítő tulajdonságokkal rendelkeznek, valamint áfonya- vagy homoktövislé fogyasztását téli séták, kirándulás alkalmával. Zaletova elmagyarázta, hogy ezek a bogyók gazdagok C-vitaminban, amely támogatja az immunrendszert a megfázásos és influenzás időszakban. „Az alkoholmentes almabor vagy forralt bor különféle fűszerekkel, például fahéjjal, szegfűszeggel szintén remek választás lehet” – tette hozzá.

A táplálkozási szakértő a kakaót nevezte meg ideális választásnak a téli sétákhoz. Megjegyezte, hogy az italban található zsírok és fehérjék energiával látják el a szervezetet, míg a flavonoidok javítják a vérkeringést és segítenek felmelegedni.

Zaletova hozzátette, hogy téli séták során kerülni kell az alkoholt, az édes üdítőket és a mentoltartalmú italokat. A táplálkozási szakértő arra is kérte az embereket, hogy hideg időben kerüljék a kávé és más koffeintartalmú italok fogyasztását a szabadban - írta meg a Lenta.ru. „Vízhajtó hatásuk van, ami folyadékvesztéshez és a vér besűrűsödéséhez vezet, ami ronthatja a keringést és a hőcserét” – magyarázta.