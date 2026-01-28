Az egészség kerül a fókuszba

A jövőben nem a betegség, hanem az egészség lesz a középpontban - hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter kedden a Pest vármegyei Veresegyházon, ahol a város egészségpolitikai fejlesztési együttműködést írt alá a Semmelweis Egyetemmel.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a város és a Semmelweis Egyetem egészségpolitikai fejlesztési együttműködésének aláírásán a Pest vármegyei Veresegyházon 2026. január 27-én

Hankó Balázs kiemelt célnak nevezte, hogy a Veresegyházon és környékén élők még egészségesebben és jobb életminőségben tudjanak élni. A várost ebben a Semmelweis Egyetem segíti, segítséget nyújtva mindazon helyi szereplőknek, akik elkötelezettek az egészségügy iránt - mondta.

A miniszter felidézte, hogy az egyetem átvette a gödöllői szakrendelő működtetését. Reményét fejezte ki, hogy a Semmelweis Egyetem helyi közösségben való szerepvállalásával, illetve a térség 27 településének bevonásával egészségügyi mintajárássá válik. Közölte, hogy az első lépések - mint a szakorvosi órák számának növekedése vagy az új gyógyászati eszközök beszerzése - után el fog ké