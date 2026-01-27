A tejfehérje-allergia árulkodó tünetei

A tejfehérje-allergia nemcsak gyermekkorban fordulhat elő, hanem felnőttkorban is. Változatos tünetekkel jelentkezhet, az emésztőrendszeri panaszoktól a bőrön megjelenő elváltozásokig.

A tejfehérje-allergia (ami nem egyenlő a tejcukor allergiával) egy immunológiai eredetű túlérzékenységi reakció, amely során a szervezet idegen anyagként azonosítja a tehéntejben található fehérjéket, leggyakrabban a kazeint vagy a savófehérjéket. Az immunrendszer válaszként ellenanyagokat termel, amelyek gyulladásos folyamatokat indítanak el – írja a life.hu.

A tejfehérje-allergia felnőttkorban kialakulhat újonnan, de előfordulhat az is, hogy gyermekkori enyhe allergia csak később válik egyértelművé. A szakértők szerint bizonyos bélrendszeri áteresztőképességi zavarok, fertőzések vagy tartós gyulladásos állapotok növelhetik a kialakulás kockázatát.

Fontos megkülönböztetni a tejfehérje-allergiát a laktózintoleranciától, mivel utóbbi nem immunológiai eredetű, hanem enzimhiány következménye.

A tejfehérje allergia tünetei sokfélék lehetnek, és nem mindig azonnal jelentkeznek az elfogyasztás után. Gyakoriak az emésztőrendszeri panaszok, mint a puffadás, hasmenés, hasi fájdalom vagy hányinger. Ezek a tünetek könnyen összetéveszthetők más ételintoleranciákkal.

A tejfehérje-allergia bőrtünetei különösen jellemzőek lehetnek. Ilyen a csalánkiütés, az ekcémaszerű bőrpír, a viszketés vagy az ajkak és szemhéjak duzzanata. Egyes esetekben légúti tünetek, köhögés, orrfolyás vagy nehézlégzés is előfordulhat.

A tünetek súlyossága egyénenként eltérő, enyhétől akár életveszélyes allergiás reakcióig terjedhet, ezért a gyanús panaszokat nem szabad félvállról venni.

A tejfehérje-allergia diagnózisa allergológiai kivizsgáláson alapul, amely magában foglalhat vérvizsgálatot, bőrtesztet és szükség esetén eliminációs diétát. A pontos diagnózis segít elkerülni a felesleges étrendi megszorításokat.

A kezelés alapja a tejfehérjét tartalmazó élelmiszerek teljes kizárása az étrendből. Ez nemcsak a tejre, hanem a rejtett tejfehérjét tartalmazó feldolgozott élelmiszerekre is vonatkozik.