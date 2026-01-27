A menopauza összefüggésben állhat az Alzheimer-kórhoz hasonló agyi változásokkal

Egy nagyszabású brit tanulmány szerint a menopauza az Alzheimer-kórban megfigyeltekhez hasonló agyi változásokkal jár együtt.

A tanulmány segíthet megmagyarázni, hogy miért tapasztalunk majdnem kétszer annyi demenciás esetet nőknél, mint férfiaknál

A kutatók feltételezése szerint a memóriáért és érzelmekért felelős területeken a szürkeállomány elvesztése részben megmagyarázhatja, hogy a nők miért vannak általában nagyobb veszélyben a demencia kialakulására, mint a férfiak.

Az eredmények közel 125 000 nő vizsgálatából származnak, akik közül 11 000-nek MRI agyvizsgálata történt.

A Psychological Medicine folyóiratban megjelent tanulmányban a hormonpótló terápia (HRT) alkalmazása nem tűnt úgy, hogy megakadályozta volna a szürkeállomány-vesztést.

Barbara Sahakian professzor, a Cambridge-i Egyetem vezető szerzője elmondta: „Azok az agyterületek, ahol ezeket a különbségeket láttuk, azok, amelyeket általában az Alzheimer-kór érint.”

„A menopauza később sebezhetőbbé teheti ezeket a nőket. Bár nem magyarázza meg a teljes történetet, segíthet megmagyarázni, hogy miért tapasztalunk majdnem kétszer annyi demenciás esetet nőknél, mint férfiaknál.”

Az agyban bekövetkezett változások a következőkben történtek:

egy olyan terület, amelynek fontos szerepe van a tanulásban és az emlékezésben – a hippocampus

egy olyan régió, amely elengedhetetlen az emlékek kialakításához és a térbeli navigációhoz – az entorhinális kéreg

egy rész, amely segíti a figyelmet és az érzelmek szabályozását – az elülső cinguláris kéreg.

A fehérállomány és a szürkeállomány egyaránt az agy és a gerincvelő létfontosságú részei.

A szürkeállomány neuronális sejttestekből és azok dendritjeiből áll – ezek rövid nyúlványok, amelyek a közeli neuronokkal kommunikálnak.

A fehérállomány neuronok hosszú axonjaiból áll, amelyek impulzusokat továbbítanak az agy és a gerincvelő távolabbi régióiba.

Segítségkérés

Az NHS irányelvei szerint a hormonpótló terápia (HRT) mérlegelhető menopauza tüneteinek, például alvászavarok és hőhullámok esetén.

A kutatók szerint korlátozott ismereteink vannak a menopauza és a hormonpótló terápia (HRT) agyra, memóriára és hangulatra gyakorolt ​​hatásairól.

A tanulmány megállapította, hogy a hormonpótló terápiát (HRT) szedő nőknél nagyobb valószínűséggel fordul elő rossz mentális egészség. Sokuknál azonban már a gyógyszer felírása előtt is rosszabb mentális egészségi állapot uralkodott.

Dr. Christelle Langley társkutató szerint fontos felismerni a menopauzával járó különféle nehézségeket.

„Mindannyiunknak érzékenyebbnek kell lennünk nemcsak a nők fizikai, hanem mentális egészségére is a menopauza alatt.

Channa Jayasena professzor, a londoni Imperial College hormonszakértője szerint: „A hormonpótló terápia (HRT) hatása az agy egészségére menopauza idején továbbra is vita tárgya, és a régi klinikai vizsgálatok, mint például a Women's Health Initiative (Nők Egészségügyi Kezdeményezése), nem tudtak választ adni erre a kérdésre. Akárhogy is, ez egy fontos szövődmény, amelyet az Egyesült Királyságban nők milliói tapasztalnak, ezért a jövőben különös figyelmet érdemel.”

Michelle Dyson, az Alzheimer Társaság munkatársa elmondta, hogy az Egyesült Királyságban az Alzheimer-kórral élők körülbelül kétharmadát nők teszik ki.

„És bár még mindig nem értjük teljesen, miért fogékonyabbak, mint a férfiak, úgy gondolják, hogy a hormonok szerepet játszhatnak” – mondta.

„Ez a nagyszabású tanulmány további bizonyítékokat szolgáltat arra vonatkozóan, hogy a menopauza hogyan hat az agyra, beleértve az olyan fizikai változásokat is, mint az agytérfogat-csökkenés.

„De hosszú távú résztvevői nyomon követés nélkül, hogy ellenőrizzük, később kialakul-e náluk demencia, nem lehetünk biztosak abban, hogy ezek a menopauzával összefüggő agyi változások is növelik-e a demencia kockázatát.”

A rendszeres testmozgás, a dohányzás mellőzése és az alkoholfogyasztás korlátozása segíthet csökkenteni a demencia kockázatát – írta meg a BBC.