A gyömbér bizonyos esetekben káros is lehet

A gyömbér jótékony hatással van az immunrendszerre és a gyomor-bél traktusra, de bizonyos esetekben káros is lehet – figyelmeztetett Olga Tarasova, az orvostudományok kandidátusa, docens.

Tarasova szerint a friss gyömbérnek kifejezett fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatása van, de fogyasztása nem ajánlott gyermekeknek, terhes nőknek, központi idegrendszeri vagy gyomor-bélrendszeri rendellenességekben szenvedőknek, illetve szív- és érrendszeri problémákkal küzdőknek. Továbbá a gyökér veszélyes lehet, mert K-vitamin tartalma miatt fokozza az antikoagulánsok hatását.

Az orvos megjegyezte, hogy a gyömbér stimulálja az idegrendszert, ezért a legjobb, ha nem fogyasztjuk vacsorára. Az alvás megzavarásának és a szervezet túlzott stimulálásának elkerülése érdekében a nap első felében ajánlott fogyasztani – írja a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.