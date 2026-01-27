2026. január 27., kedd

Egészség

A gyömbér bizonyos esetekben káros is lehet

Segíthet azonban ízületi fájdalmak és megfázás esetén

 2026. január 27. kedd. 20:25
A gyömbér jótékony hatással van az immunrendszerre és a gyomor-bél traktusra, de bizonyos esetekben káros is lehet – figyelmeztetett Olga Tarasova, az orvostudományok kandidátusa, docens.

Hatékony gyulladáscsökkentő, megfázás kezelésére ajánlott
Fotó: AFP/BSIP/Chassenet

Tarasova szerint a friss gyömbérnek kifejezett fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatása van, de fogyasztása nem ajánlott gyermekeknek, terhes nőknek, központi idegrendszeri vagy gyomor-bélrendszeri rendellenességekben szenvedőknek, illetve szív- és érrendszeri problémákkal küzdőknek. Továbbá a gyökér veszélyes lehet, mert K-vitamin tartalma miatt fokozza az antikoagulánsok hatását.

Az orvos megjegyezte, hogy a gyömbér stimulálja az idegrendszert, ezért a legjobb, ha nem fogyasztjuk vacsorára. Az alvás megzavarásának és a szervezet túlzott stimulálásának elkerülése érdekében a nap első felében ajánlott fogyasztani – írja a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.

