Orvosok elárulták, melyik a világ legveszélyesebb szénhidrátja

A neves amerikai orvos és az egészséges életmód szószólója, Eric Berg kijelentette, hogy az egyik leggyakoribb élelmiszer-összetevő súlyosan károsíthatja az egészséget.

Ez pedig nem más, mint az ipari keményítő, amelyet a termékösszetevőkben módosított élelmiszeripari keményítőként, módosított kukoricakeményítőként vagy maltodextrinként tüntetnek fel.

Dr. Berg szerint a maltodextrin még jobban megemeli a vércukorszintet, mint a hagyományos cukor, annak ellenére, hogy technikailag nem tekinthető cukornak. Úgy véli, ez hozzájárul az inzulinrezisztencia, a 2-es típusú cukorbetegség, a zsírmáj kialakulásához és a zsigeri zsír – a belső szerveket körülvevő zsír – felhalmozódásához.

Továbbá az orvos azt állítja, hogy ez az összetevő negatívan befolyásolja a bélmikrobiomot: a „káros” baktériumok aktívan táplálkoznak vele, míg a hasznos baktériumok szenvednek. Ez gyulladásos folyamatokat válthat ki, különösen az emésztőrendszerben.

Hol található meg leggyakrabban?

A maltodextrint széles körben használják az ipari élelmiszergyártásban. Gluténmentes termékekhez, pékárukhoz, sporttáplálkozáshoz és csecsemőtápszerekhez adják. Fő célja az állag, az íz és az eltarthatóság javítása, valamint a cukor helyettesítése.

Mit mond a kutatás?

Ahogy a WebMD is kifejti, a maltodextrin egy erősen feldolgozott szénhidrát, amely gyorsan lebomlik és felszívódik a belekben.

Tudományos áttekintések szerint a természetes keményítő maltodextrinnel való helyettesítése növelheti a glikémiás terhelést és az étkezés utáni cukorszintet, ami kevésbé kívánatos az egészség szempontjából, különösen a károsodott glükózanyagcseréjű emberek esetében.

Amire a fogyasztóknak figyelniük kell

A szakértők azt tanácsolják, hogy figyelmesen olvassuk el a termékek címkéit, és ne kizárólag a „cukormentes” vagy „gluténmentes” feliratokra hagyatkozzunk. Még az ilyen termékek is tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyek drámaian befolyásolják a vércukorszintet és az anyagcserét – írja a Sports.kz az Rbc.ua-ra hivatkozva.