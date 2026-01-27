2026. január 27., kedd

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 321.37 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

Miért ilyen kemény idén az influenza? Ezért dől ki mindenki

Az influenza idén gyorsan terjed és az időseket különösen megviseli

Eib Zoltán
 2026. január 27. kedd. 9:31
Frissítve: 2026. január 27. 9:42
Megosztás

Idén az influenza nem kopogtatott, hanem berúgta az ajtót. A egyik nap még dolgozunk, másnap már a kanapéig is expedíciós kihívás kell, hogy eljussunk. Talán a legijesztőbb még is az, hogy sokan csak akkor jönnek rá, mi ez, amikor már hetekre kiesnek a forgalomból.

Miért ilyen kemény idén az influenza? Ezért dől ki mindenki
Egy klinikai hőmérő 40,1 fokos testhőmérsékletet mutatott egy hatéves, influenzával fertőzött gyermek testhőmérsékletének mérése után. A Robert Koch Intézet (RKI) szerint az influenza aktivitása továbbra is emelkedik Németország-szerte.
Fotó: Northfoto/Julian Stratenschulte

Télen van az a szokásos mondat, amit minden családban legalább egyszer elsütnek: „Á, ez csak egy kis influenza.” Aztán jön a harmadik nap, amikor már a kanál is nehéz, a láz nem akar lemenni, a köhögés úgy szól, mintha egy rozsdás kazánt indítanánk be és ilyenkor már rájövünk, hogy ez a „csak” valójában egy egész napos program.

A 2025–26-os influenzaszezon több helyen is erős hullámokkal terjed és a nemzetközi megfigyelések szerint a vírusok jóval korábban és agresszívebben kaptak lendületet, mint az előző két évben. Az ECDC például azt írta, hogy az EU/EGT térségben 2025-ben az influenza-aktivitás 3–4 héttel korábban kezdődött. A WHO legfrissebb, 2026. januári összesítése szerint pedig világszerte emelkedett az influenza-pozitivitás, nagyjából 20% körüli szinten.

Miért tűnik „keményebbnek”, mint, ahogy azt megszoktuk?

Az egyik kulcsszó a A(H3N2). Ez a vírusaltípus régóta hírhedt arról, hogy különösen az idősebbeknél tud csúnya problémát okozni. Európában is ez a típus dominál. Az ECDC heti fenyegetettségi jelentése szerint az influenza-cirkuláció igen magas, minden korosztályt érint és bár a tetőzés sok országban már túl lehet a csúcson, a kórházi esetek száma továbbra is növekszik, főleg a 65 év felettiek körében.

A másik ok sokkal prózaibb, de annál emberibb. Az ünnepek, az utazás, a zárt terek és iskolaszünet utáni újra kezdés. A vírus imádja, amikor a rokonság három napig együtt van, a gyerekek pedig hazaérnek a „közösségi ajándékkal”, amit úgy hívnak, hogy felsőlégúti fertőzés. („Köszönjük, aranyom, igazán nem kellett volna.”)

És hogy ez nem csak elmélet, hanem tény is, az az, hogy az Egyesült Államokban a CDC adatai alapján a szezon eddig több millió megbetegedést és több százezer kórházi ellátást jelentett. A becslések az időszakoktól függően 11–18 millió megbetegedésről, 120–230 ezer kórházi kezelésről és több ezer halálesetről szólnak. A CDC ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy hiába látszik némi csökkenés, a szezon gyakran produkál második hullámot az ünnepek után.

Az Influenzavírus-fertőzés feltételezett eredete.
Az Influenzavírus-fertőzés feltételezett eredete.
Fotó: Northfoto/JACOPIN/BSIP/

Kik vannak igazán veszélyben? (Spoiler: több ember, mint hinnénk)

Az influenza nem válogat, nem is válogat, vannak, akiket különösen könnyen ledönt a lábukról:

  • 65 év felettiek (náluk gyakoribb a tüdőgyulladás, kiszáradás, szövődmény)
  • kisgyerekek, főleg 5 év alatt (a gyermekeknél sajnos haláleseteket is előfordulnak)
  • várandósok
  • krónikus betegek (szív-, tüdőbetegség, cukorbetegség, immunrendszeri problémák)
  • és azok, akik „hősiesen” dolgozzák végig lázasan a hetet, majd csodálkoznak, hogy hétvégére már a kanapéjuk is ellenségé válik

A britek legutóbbi téli jelentése is azt mutatja, hogy az influenza-pozitivitás ugyan csökkent, de a fő keringő típus ott is nagyrészt az A(H3N2) és az influenzaszezon dinamikája gyorsan képes változni.

A legfontosabb és leggyakoribb félreértés, hogy „nem haltunk bele régen sem”

Lehet, hogy nem. De nagyon megviseli a szervezetünket. És ami ennél is rosszabb, hogy az időseknél, krónikus betegeknél a „két hét köhögés” könnyen átváltozhat egy kórházi ápolásba.

Portugáliában például a január eleji európai helyzetképek szerint a megbetegedések emelkedése mellett többlet halálozásról is beszéltek a karácsonyi időszak környékén, vagyis a „sima influenza” társadalmi szinten is képes tömegesen megjelenni.

A jó hír az, hogy nem kell világjárvány-üzemmódba kapcsolnunk, elég ha a józan logikával élünk:

  • Ha betegek vagyunk, maradjunk otthon (ez nem gyengeség, hanem intelligencia kérdése)
  • szellőztetés, zsúfolt közösségi térben sokáig ne tartózkodjunk
  • kézmosás, zsebkendő, alap higiéniánk része kell, hogy legyen
  • és ha valaki rizikócsoportba tartozik: jobb nem hősködni, hanem időben orvoshoz fordulni!

A nemzetközi szakértők egyre többször hangsúlyozzák, hogy a védőoltás hatása szezononként változhat, de a súlyos kimenetel kockázatát jellemzően csökkenti és még januárban sem „késő”, ha a szezon elhúzódik.

Egy mondat a végére, amit érdemes megjegyezni

Az influenza nem azért veszélyes, mert misztikus, hanem ellenkezőleg, mert túl ismerőssé vált. Pont emiatt szoktuk alábecsülni.

És idén úgy tűnik, a vírus üzent nekünk, „ha már úgy is együtt vagyunk télen, legalább vegyenek komolyan.”

(A cikk tájékoztató jellegű, nem helyettesít orvosi vizsgálatot. Magas kockázat vagy súlyos tünetek esetén forduljon orvoshoz.)

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink