Miért ilyen kemény idén az influenza? Ezért dől ki mindenki

Idén az influenza nem kopogtatott, hanem berúgta az ajtót. A egyik nap még dolgozunk, másnap már a kanapéig is expedíciós kihívás kell, hogy eljussunk. Talán a legijesztőbb még is az, hogy sokan csak akkor jönnek rá, mi ez, amikor már hetekre kiesnek a forgalomból.

Egy klinikai hőmérő 40,1 fokos testhőmérsékletet mutatott egy hatéves, influenzával fertőzött gyermek testhőmérsékletének mérése után. A Robert Koch Intézet (RKI) szerint az influenza aktivitása továbbra is emelkedik Németország-szerte.

Télen van az a szokásos mondat, amit minden családban legalább egyszer elsütnek: „Á, ez csak egy kis influenza.” Aztán jön a harmadik nap, amikor már a kanál is nehéz, a láz nem akar lemenni, a köhögés úgy szól, mintha egy rozsdás kazánt indítanánk be és ilyenkor már rájövünk, hogy ez a „csak” valójában egy egész napos program.

A 2025–26-os influenzaszezon több helyen is erős hullámokkal terjed és a nemzetközi megfigyelések szerint a vírusok jóval korábban és agresszívebben kaptak lendületet, mint az előző két évben. Az ECDC például azt írta, hogy az EU/EGT térségben 2025-ben az influenza-aktivitás 3–4 héttel korábban kezdődött. A WHO legfrissebb, 2026. januári összesítése szerint pedig világszerte emelkedett az influenza-pozitivitás, nagyjából 20% körüli szinten.

Miért tűnik „keményebbnek”, mint, ahogy azt megszoktuk?

Az egyik kulcsszó a A(H3N2). Ez a vírusaltípus régóta hírhedt arról, hogy különösen az idősebbeknél tud csúnya problémát okozni. Európában is ez a típus dominál. Az ECDC heti fenyegetettségi jelentése szerint az influenza-cirkuláció igen magas, minden korosztályt érint és bár a tetőzés sok országban már túl lehet a csúcson, a kórházi esetek száma továbbra is növekszik, főleg a 65 év felettiek körében.

A másik ok sokkal prózaibb, de annál emberibb. Az ünnepek, az utazás, a zárt terek és iskolaszünet utáni újra kezdés. A vírus imádja, amikor a rokonság három napig együtt van, a gyerekek pedig hazaérnek a „közösségi ajándékkal”, amit úgy hívnak, hogy felsőlégúti fertőzés. („Köszönjük, aranyom, igazán nem kellett volna.”)

És hogy ez nem csak elmélet, hanem tény is, az az, hogy az Egyesült Államokban a CDC adatai alapján a szezon eddig több millió megbetegedést és több százezer kórházi ellátást jelentett. A becslések az időszakoktól függően 11–18 millió megbetegedésről, 120–230 ezer kórházi kezelésről és több ezer halálesetről szólnak. A CDC ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy hiába látszik némi csökkenés, a szezon gyakran produkál második hullámot az ünnepek után.

Kik vannak igazán veszélyben? (Spoiler: több ember, mint hinnénk)

Az influenza nem válogat, nem is válogat, vannak, akiket különösen könnyen ledönt a lábukról:

65 év felettiek (náluk gyakoribb a tüdőgyulladás, kiszáradás, szövődmény)

(náluk gyakoribb a tüdőgyulladás, kiszáradás, szövődmény) kisgyerekek , főleg 5 év alatt (a gyermekeknél sajnos haláleseteket is előfordulnak)

, főleg 5 év alatt (a gyermekeknél sajnos haláleseteket is előfordulnak) várandósok

krónikus betegek (szív-, tüdőbetegség, cukorbetegség, immunrendszeri problémák)

(szív-, tüdőbetegség, cukorbetegség, immunrendszeri problémák) és azok, akik „hősiesen” dolgozzák végig lázasan a hetet, majd csodálkoznak, hogy hétvégére már a kanapéjuk is ellenségé válik

A britek legutóbbi téli jelentése is azt mutatja, hogy az influenza-pozitivitás ugyan csökkent, de a fő keringő típus ott is nagyrészt az A(H3N2) és az influenzaszezon dinamikája gyorsan képes változni.

A legfontosabb és leggyakoribb félreértés, hogy „nem haltunk bele régen sem”

Lehet, hogy nem. De nagyon megviseli a szervezetünket. És ami ennél is rosszabb, hogy az időseknél, krónikus betegeknél a „két hét köhögés” könnyen átváltozhat egy kórházi ápolásba.

Portugáliában például a január eleji európai helyzetképek szerint a megbetegedések emelkedése mellett többlet halálozásról is beszéltek a karácsonyi időszak környékén, vagyis a „sima influenza” társadalmi szinten is képes tömegesen megjelenni.

A jó hír az, hogy nem kell világjárvány-üzemmódba kapcsolnunk, elég ha a józan logikával élünk:

Ha betegek vagyunk, maradjunk otthon (ez nem gyengeség, hanem intelligencia kérdése)

(ez nem gyengeség, hanem intelligencia kérdése) szellőztetés , zsúfolt közösségi térben sokáig ne tartózkodjunk

, zsúfolt közösségi térben sokáig ne tartózkodjunk kézmosás , zsebkendő, alap higiéniánk része kell, hogy legyen

, zsebkendő, alap higiéniánk része kell, hogy legyen és ha valaki rizikócsoportba tartozik: jobb nem hősködni, hanem időben orvoshoz fordulni!

A nemzetközi szakértők egyre többször hangsúlyozzák, hogy a védőoltás hatása szezononként változhat, de a súlyos kimenetel kockázatát jellemzően csökkenti és még januárban sem „késő”, ha a szezon elhúzódik.

Egy mondat a végére, amit érdemes megjegyezni

Az influenza nem azért veszélyes, mert misztikus, hanem ellenkezőleg, mert túl ismerőssé vált. Pont emiatt szoktuk alábecsülni.

És idén úgy tűnik, a vírus üzent nekünk, „ha már úgy is együtt vagyunk télen, legalább vegyenek komolyan.”

(A cikk tájékoztató jellegű, nem helyettesít orvosi vizsgálatot. Magas kockázat vagy súlyos tünetek esetén forduljon orvoshoz.)