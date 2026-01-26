Miért egészségesebbek a piros almák, mint a zöldek?

Az alma az egyik legnépszerűbb gyümölcs. De nem minden alma egyforma: a szín, a fajta és a származási hely jelentősen befolyásolja a tápértékét.

Bár az almák körülbelül 85 százalékban vízből állnak, számos értékes tápanyagot tartalmaznak. Körülbelül 30 vitamin és nyomelem, valamint több mint 150 másodlagos növényi anyag teszi őket igazi egészségügyi bombává – mindössze körülbelül 60 kalóriával darabonként.

Több tápanyag a piros almafajtákban

A vörös almák bizonyítottan több C-vitamint tartalmaznak, mint a zöldek. Egy Braeburn almában 100 grammonként akár 35 milligramm is található, míg egy Granny Smith almában ez az érték jóval alacsonyabb. Az antocianok, amelyek a vörös színt adják, szintén gyakrabban fordulnak elő a vörös fajtákban. Ezek a növényi anyagok védik az ereket, antioxidáns hatással bírnak és megkötik a sejtek öregedését elősegítő szabad gyököket.

Az érettség és a származás befolyásolja a tartalmat

Az antocianin-tartalom nemcsak az alma fajtájától, hanem az érettségi foktól és a származástól is függ. A regionális és teljesen érett almák lényegesen több bioaktív anyagot tartalmaznak, mint azok, amelyeket korán szüretelnek és hosszú ideig tárolnak. Az importáruk a szállítás és a hűtés során gyakran elveszítik egy részét tápanyagaiknak.

A régi almafajták gyakran a jobb választás

A hagyományos almafajták, mint a Berlepsch, Jonagold vagy Cox Orange, magasabb polifenoltartalommal rendelkeznek – ezek gyulladáscsökkentő és vérnyomáscsökkentő hatással bírnak. A keserűbb fajták több tannint tartalmaznak, amelyek szintén egészségre jótékony hatással vannak. Ezenkívül a régi fajták ritkábban okoznak allergiát, mint a modern fajták, mint például a Pink Lady vagy a Fuji, amelyeket elsősorban édességük és megjelenésük miatt tenyésztettek ki.

Alma-összegzés: a szín és a fajta teszi a különbséget

Ha minél több tápanyagot szeretne bevinni, akkor válasszon vörös színű, regionális és lehetőleg régi almafajtákat. Ezek nemcsak több vitamint tartalmaznak, hanem jobban is emészthetők – így a kiegyensúlyozott táplálkozás szempontjából okosabb választásnak bizonyulnak - írja a focus.de.