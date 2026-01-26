Egészség
Miért egészségesebbek a piros almák, mint a zöldek?
Több mint 2000 különböző almafajta létezik, amelyek nemcsak ízükben különböznek egymástól
Bár az almák körülbelül 85 százalékban vízből állnak, számos értékes tápanyagot tartalmaznak. Körülbelül 30 vitamin és nyomelem, valamint több mint 150 másodlagos növényi anyag teszi őket igazi egészségügyi bombává – mindössze körülbelül 60 kalóriával darabonként.
Több tápanyag a piros almafajtákban
A vörös almák bizonyítottan több C-vitamint tartalmaznak, mint a zöldek. Egy Braeburn almában 100 grammonként akár 35 milligramm is található, míg egy Granny Smith almában ez az érték jóval alacsonyabb. Az antocianok, amelyek a vörös színt adják, szintén gyakrabban fordulnak elő a vörös fajtákban. Ezek a növényi anyagok védik az ereket, antioxidáns hatással bírnak és megkötik a sejtek öregedését elősegítő szabad gyököket.
Az érettség és a származás befolyásolja a tartalmat
Az antocianin-tartalom nemcsak az alma fajtájától, hanem az érettségi foktól és a származástól is függ. A regionális és teljesen érett almák lényegesen több bioaktív anyagot tartalmaznak, mint azok, amelyeket korán szüretelnek és hosszú ideig tárolnak. Az importáruk a szállítás és a hűtés során gyakran elveszítik egy részét tápanyagaiknak.
A régi almafajták gyakran a jobb választás
A hagyományos almafajták, mint a Berlepsch, Jonagold vagy Cox Orange, magasabb polifenoltartalommal rendelkeznek – ezek gyulladáscsökkentő és vérnyomáscsökkentő hatással bírnak. A keserűbb fajták több tannint tartalmaznak, amelyek szintén egészségre jótékony hatással vannak. Ezenkívül a régi fajták ritkábban okoznak allergiát, mint a modern fajták, mint például a Pink Lady vagy a Fuji, amelyeket elsősorban édességük és megjelenésük miatt tenyésztettek ki.
Alma-összegzés: a szín és a fajta teszi a különbséget
Ha minél több tápanyagot szeretne bevinni, akkor válasszon vörös színű, regionális és lehetőleg régi almafajtákat. Ezek nemcsak több vitamint tartalmaznak, hanem jobban is emészthetők – így a kiegyensúlyozott táplálkozás szempontjából okosabb választásnak bizonyulnak - írja a focus.de.