Koleszterinnel kapcsolatos 8 mítosz
Tojás, sport, sztatinok
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Soeren Stache
A londoni Wellington Kórház brit kardiológusa, Dr. Oliver Guttmann a Telegraph-nak elárulta, hogy páciensei körében gyakran találkozik téves elképzelésekkel. Különösen a fitt emberek vannak teljesen sokkolva, amikor megismerik koleszterinszintjüket. Ezért Guttmann most eloszlat nyolc mítoszt a koleszterinről.
8 mítosz a koleszterinről
- Ha a teljes koleszterinszint rendben van, akkor minden rendben van. Guttmann szerint a teljes érték magában foglalja mind a „jó” HDL-t (rövidítése a „High-Density-Lipoprotein” kifejezésnek), mind a „rossz” LDL-t (rövidítése a „Low-Density-Lipoprotein” kifejezésnek). A normális teljes érték mégis kockázatos lehet, ha az LDL magas és a HDL alacsony. Ezért a pontos lebontás döntő fontosságú.
- Aki vékony, annak nincs magas koleszterinszintje „A koleszterinszintet a májfunkció, a táplálkozás és a családi anamnézis is befolyásolja” – magyarázza Guttmann. Tehát az ember sportolás ellenére is lehet genetikai hajlammal rendelkezni.
- Ha a koleszterinszintet néhány évvel ezelőtt ellenőrizték, akkor minden rendben vanAz életkor és az életmód megváltoztathatja az értékeket. Különösen a nőknél a menopauza jelentősen emelheti az LDL-értéket. Ezért célszerű rendszeresen ellenőrizni.
- Az egészséges harmincasok nem rendelkeznek magas koleszterinszinttel. A fiatalok is rendelkezhetnek magas LDL-értékekkel, például familiáris hiperkoleszterinémia esetén. Ez a genetikai betegség gyakran felismeretlen marad. Guttmann szerint fontos a korai tesztelés, ha a családban vannak szívproblémák.
- A HDL mindig „jó” koleszterinA HDL általában védő hatással bír, de a nagyon magas értékek betegségre utalhatnak. Ilyenkor a HDL már nem működik megfelelően. Ezért itt is fontos a besorolás.
- A tojásfogyasztás emeli a koleszterinszintet. „A tanulmányok azt mutatják, hogy ez a koleszterin sokkal kisebb hatással van a vér koleszterinszintjére, mint korábban gondoltuk” – magyarázza Guttmann.
- Ha sztatinokat szedünk, akkor bármit ehetünk. „A válasz egyértelműen nem” – mondja az orvos. A sztatinok csökkentik a koleszterinszintet, de nem helyettesítik az egészséges életmódot.
- A magas koleszterinszintet csak étrendváltással lehet csökkenteni. „Nem lehet figyelmen kívül hagyni a géneket, egyes embereknek egyszerűen nincs szerencséjük” – mondja Guttmann a „Telegraph” című lapban.