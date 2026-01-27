Koleszterinnel kapcsolatos 8 mítosz

A magas vérnyomáshoz hasonlóan a magas koleszterinszintet is gyakran „csendes gyilkosnak” nevezik. A probléma: gyakran nincsenek tünetei. Kezelés nélkül azonban a magas koleszterinszint súlyos következményekkel járhat. Fennáll a szív- és érrendszeri betegségek kockázata.