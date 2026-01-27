Egészség
Melyik a csirkehús legegészségesebb része?
Sovány, zsírszegény, diétákba is egyszerűen beilleszthető
Ha megtehetjük, keressük a szabad tartású csirkéből készült termékeket
Szerinte a csirke legtáplálóbb része a mell. A combok és az alsócombok szintén értékes tápanyagokat tartalmaznak, de lényegesen több zsírt tartalmaznak.
„A csirkemellet tartják a csirke legegészségesebb részének, mivel ebben van a legtöbb fehérje és a legkevesebb zsír. A combok is egészségesek, de zsírosabbak. A szárnyak és az alsócombok több kötőszövetet tartalmaznak, de sütve finomak lehetnek. Ha odafigyelünk a kalóriabevitelre, a mell a jobb választás” – írja a Sports.kz a News.ru-ra hivatkozva.