Melyik a csirkehús legegészségesebb része?

„A csirkemellet tartják a csirke legegészségesebb részének, mivel ebben van a legtöbb fehérje és a legkevesebb zsír. A combok is egészségesek, de zsírosabbak. A szárnyak és az alsócombok több kötőszövetet tartalmaznak, de sütve finomak lehetnek. Ha odafigyelünk a kalóriabevitelre, a mell a jobb választás” – írja a Sports.kz a News.ru-ra hivatkozva.