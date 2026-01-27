2026. január 27., kedd

Egészség

Sovány, zsírszegény, diétákba is egyszerűen beilleszthető

 2026. január 27. kedd. 8:39
Elena Khokhlova táplálkozási szakértő elmagyarázta, hogy a csirke melyik része a legegészségesebb.

Melyik a csirkehús legegészségesebb része?
Ha megtehetjük, keressük a szabad tartású csirkéből készült termékeket
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Fabian Sommer

Szerinte a csirke legtáplálóbb része a mell. A combok és az alsócombok szintén értékes tápanyagokat tartalmaznak, de lényegesen több zsírt tartalmaznak.

„A csirkemellet tartják a csirke legegészségesebb részének, mivel ebben van a legtöbb fehérje és a legkevesebb zsír. A combok is egészségesek, de zsírosabbak. A szárnyak és az alsócombok több kötőszövetet tartalmaznak, de sütve finomak lehetnek. Ha odafigyelünk a kalóriabevitelre, a mell a jobb választás” – írja a Sports.kz a News.ru-ra hivatkozva.

