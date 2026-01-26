Ez a legveszélyesebb zöldség, amit a piacon vásárolhat

Az amerikai nem kormányzati szervezet, az Environmental Working Group (EWG) minden évben közzéteszi a „Dirty Dozen” (Mocskos tizenkettő) és a „Clean Fifteen” (Tiszta tizenöt) listákat, amelyek a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb peszticid-maradékot tartalmazó gyümölcsöket és zöldségeket rangsorolják.

Az EWG évek óta publikálja ezeket a listákat, hogy a fogyasztók betekintést nyerjenek az étrendjük révén a peszticideknek való kitettségük mértékébe.

A listák összeállításához az EWG elemzi az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) Pesticide Data Program (PDP) programjának peszticidmaradék-adatait.

Az egyes növénykultúrákra gyakorolt peszticidek össztoksicitásának kiszámításához az EWG a peszticid koncentrációjának és toxicitásának arányát használja, az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének (EPA) NOAEL (No Observed Adverse Effect Levels, megfigyelt káros hatások nélküli szint) adataira támaszkodva, amelyeket az információszabadságról szóló törvény alapján kért be. Ha ezek az adatok nem álltak rendelkezésre, az EPA vagy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kockázatértékelési dokumentumait használták.



A lista közzététele ellenére az EWG hangsúlyozza, hogy ez nem szabad, hogy visszatartsa az embereket a gyümölcs- és zöldségfogyasztástól. „A gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrend, legyen az hagyományos vagy ökológiai, rendkívül fontos az egészség szempontjából” – állítja az EWG, számol be a dnevno.

A 2025-ös „Dirty Dozen” listán

Az idén a „Dirty Dozen” listán, amely a 12 legmagasabb peszticid-szennyezettségű gyümölcs- és zöldségfajtát tartalmazza, szerepel a spenót, az eper, a kelkáposzta, a mángold és a mustárlevél, a szőlő, az őszibarack, a cseresznye, a nektarin, a körte, az alma, a szeder, az áfonya és a burgonya.

Bár hivatalosan nem kerültek fel a „Dirty Dozen” listára, az EWG kifejezetten kiemelte a paprikát (édes és csípős) és a zöldbabot, amelyek az általános peszticid-toxikusság tekintetében magas rangot kaptak.

A „Dirty Dozen” csoportból vett mintákban összesen 203 különböző peszticidet mutattak ki.

A cseresznye kivételével minden terményt több mint 50 különböző peszticiddel szennyeztek. A minták 96 százalékában peszticidmaradványokat találtak, és ezek átlagosan négy vagy több peszticidet tartalmaztak mintánként, kivéve a burgonyát, amelyben átlagosan kettő volt.

A legmagasabb általános toxicitási szintet a zöldbab, a spenót, az édes és csípős paprika, valamint a kelkáposzta, a mángold és a mustárzöldben találták. A szeder esetében a minták 93 százalékában mutathatók ki peszticidek, átlagosan négy peszticid mintánként.



Az EWG a burgonyán található klórprofám jelenlétére is figyelmeztetett. Ez egy olyan peszticid, amelynek használatát 2019-ben betiltották az Európai Unióban a fogyasztók és a mezőgazdasági munkások egészségét fenyegető kockázatok miatt, mégis 2023-ban még mindig kimutatható volt az amerikai mintákban.



Másrészt létezik a 2025-ös „Clean Fifteen” lista, amely a legkevesebb peszticidmaradványt tartalmazó gyümölcsöket és zöldségeket tartalmazza.

A listán szerepel az ananász, a cukorrépa (friss és fagyasztott), az avokádó, a papaya, a hagyma, az édes borsó (fagyasztott), a spárga, a káposzta, a görögdinnye, a karfiol, a banán, a mangó, a sárgarépa, a gomba és a kivi.



Ebben a csoportban a minták csaknem 60 százaléka nem tartalmazott kimutatható peszticidmaradványokat, és csak 16 százalékukban volt két vagy több peszticid. Átlagosan egyetlen minta sem tartalmazott háromnál több peszticidet.

A „Dirty Dozen” lista éves közzététele is kritika tárgyát képezi. Az Élelmiszer- és Mezőgazdasági Szövetség (AFF) határozottan ellenzi az EWG rangsorát, azzal érvelve, hogy az több kárt okoz, mint hasznot. Idén az AFF hivatkozott az Illinois Institute of Technology Táplálkozáskutató Központjának kutatására, amelyet részben az AFF adományaiból finanszíroztak, és amely megállapította, hogy az EWG üzenetei oda vezethetnek, hogy az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók ritkábban vásárolnak gyümölcsöt és zöldséget, függetlenül attól, hogy azok ökológiaiak vagy hagyományosak.

Az AFF azt is kijelenti, hogy „a szakértők által ellenőrzött tudományos kutatások kimutatták, hogy a lista nem rendelkezik tudományos hitelességgel”, és hogy „nem a toxikológia és a kockázatelemzés alapelvein alapul”, hivatkozva a Kaliforniai Egyetem Davis campusának 2011-es tanulmányára.

Az EWG 2025-ös jelentése az első, amely szisztematikusan tartalmazza a toxicitás értékelését a rangsorában.

Az EWG viszont hangsúlyozza, hogy listáinak célja nem a gyümölcs- és zöldségfogyasztás visszaszorítása, hanem az, hogy segítsen a fogyasztóknak tájékozott döntéseket hozni vásárláskor.