Segíthet csökkenteni a szívbetegségek kockázatát és a vérnyomás is kordában tarthatja

A grapefruit egészségügyi előnyei meglephetik Önt. Ez a savanykás-édes, de pikáns ízű finomság tele van tápanyagokkal, amelyek kívül-belül segíthetnek a szervezetünknek.

Bár sokan pusztán az íze miatt fogyasztják, minden egyes grapefruitban nagy mennyiségű tápanyag van.

Egyetlen adag fél friss grapefruit vagy 150 ml facsart gyümölcs elegendő ahhoz, hogy megkapja a megfelelő mennyiséget.

A grapefruit nagyon alacsony kalóriatartalmú, mérsékelt cukortartalmú, magas a rosttartalma, rengeteg fontos mikrotápanyagot tartalmaz, C- és A-vitaminban a leggazdagabb.

A grapefruit C-vitamin-tartalma a napi ajánlás 64 százalékát biztosítja. A C-vitamin, más néven aszkorbinsav egy olyan esszenciális vitamin, amely az immunrendszer működésének támogatásához szükséges, különösen a nagy intenzitású testmozgás során és után.

A grapefruit A-vitamint is tartalmaz, amely szintén bizonyítottan támogatja az immunrendszert.

A koleszterinszint és a magas vérnyomás a szívbetegségek két fő kockázati tényezője, a grapefruit segíthet ezek kezelésében. A fő okok, amiért a grapefruitról úgy vélik, hogy jót tesz a szív egészségének, a káliumtartalma és a rosttartalma. A flavonok, amellett, hogy antioxidánsok, a normál vérnyomás és a koleszterinszint csökkentésével is összefüggésbe hozhatók. A béta-karotin vélhetően segít csökkenteni a szívbetegségek kockázatát és a szem egészségének bizonyos degenerációját.

Egy vérnyomásról szóló tanulmány szerint azoknál a résztvevőknél, akik hat héten keresztül minden nap grapefruitot ettek, jobb koleszterin- és LDL (rossz) koleszterinszintet tapasztaltak.

Egy fél grapefruit a napi rostszükséglet 8 százalékát tartalmazza, ami talán nem tűnik soknak, de nagyban hozzájárul a napi rostbevitelhez. A magas rosttartalmú étrend bizonyítottan segít abban, hogy az emberek hosszabb ideig teltebbnek érezzék magukat. Ennek oka, hogy az élelmi rostok az emésztési időt növelik, mivel lassítják a gyomor kiürülésének sebességét. Ha a szokásosnál teltebbnek és kevésbé éhesnek érzi magát, kevésbé valószínű, hogy annyi kalóriát fogyaszt.

Egy kis grapefruit fogyasztása segíthet a szervezetnek fenntartani a normális vércukorszintet. Az inzulinrezisztencia a vércukorszint robbanásszerű emelkedését okozhatja, mivel az inzulinra azért van szükség, hogy a glükózt (cukrot) a vérből a többi sejtbe juttassa, hogy azok azt üzemanyagként használhassák. A grapefruit és más gyümölcsök a tapasztalatok szerint segítenek az inzulinszint szabályozásában és a vércukorszint jobb szintentartásában.

A grapefruitból csodálatos aromaterápiás olaj készíthető. Általában tisztító hatása miatt választják, és azt mondják, hogy egyeseknél javítja a mentális tisztaságot és az önbizalmat. Egyszerűen tegyen néhány cseppet a diffúzorába, párologtatójába vagy a fürdőjébe.

A grapefruit egyik előnye, hogy mennyire könnyű fogyasztani. Akár felszeletel egy fél grapefruitot reggelire, akár a grapefruit levét választja, akár a grillezett grapefruitot próbálja ki, sosem kell túl sokáig várnia egy ízletes grapefruit-fixre.

Az antioxidánsok megvédik a szervezet sejtjeit a szabad gyökök által okozott oxidatív károsodástól. A C-vitamin a béta-karotinnal, a likopinnal és a flavanonokkal együtt nagyon erős antioxidánssá teszi a grapefruitot.

Mivel a grapefruit az egyik legalacsonyabb kalóriatartalmú gyümölcs (52 kcal egy adag), és a grapefruitban lévő cukor minimális, így ha az általában cukros nassolnivalókat grapefruittal helyettesíti, akkor is sok édességhez juthat. Ami a grapefruitból „hiányzik” kalóriában, azt vízben pótolja. Magas víztartalma mindenképpen hozzájárulhat a napi vízbevitelhez, és segíthet a hidratáltság fenntartásában, ami szintén szerves része a fogyásnak.

Segít a bőr hámlásában is. A grapefruit különböző savakat tartalmaz – többek között borkősavat és citromsavat, amelyek segíthetnek az elhalt hámsejtek lebontásában és hámlásában. A C-vitamin nagyszerű a bőrnek és az immunrendszernek is. Segíthet hidratáltá tenni a bőrt, valamint támogathatja a bőr kollagéntermelését. A kollagén egy olyan fehérje, amely segít abban, hogy a bőre rugalmas, dús és fiatalos maradjon. Az antioxidánsok használata a bőrápolásban segíthet megelőzni a sejtek oxidatív károsodását, megvédi azt a szennyezéstől és az UV-károsodástól, valamint segíthet a javulásban és megújulásban is.