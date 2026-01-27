A tányérunkon dől el az immunvédelem

A hideg hónapokban úgy érezhetjük, hogy szervezetünk védelmi rendszere nagyobb terhelés alatt áll. Ilyenkor legtöbbször gyors megoldásokat keresünk az immunrendszerünk megerősítésére, ám a dietetikus szerint erről hosszú távon kell gondolkodni - írja elemző cikkében a Székelyhon. Mint olvasható, a téli, náthás időszak gyerekeket és felnőtteket egyaránt megvisel, és amikor gyengélkedik a család, hajlamosak vagyunk különböző, gyors javulást ígérő gyógymódokhoz folyamodni.

Jó hír, hogy az immunrendszerünket többféleképpen is támogathatjuk, de ehhez következetességre van szükség. Télen kevesebb napfény ér minket, ami hatással van a D-vitamin-ellátottságra, és több időt töltünk zárt térben, ahol a fertőzések könnyebben terjednek. Kevesebb friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, kevesebbet mozgunk, és a fokozott stressz is gyengítheti a szervezet védekezőképességét - írják. A szakember tanácsa alapján a táplálkozás, jótékony gyógynövények, vitaminok és ásványi anyagok, mozgás és életmód mind-mind segíthetnek a megerősödésben.

Az immunrendszer megfelelő működésének alapja a kiegyensúlyozott, változatos étrend.

Fontos a megfelelő fehérjebevitel, hiszen az immunsejtek felépítéséhez is fehérjére van szükség. Naponta kerüljön az asztalra friss zöldség és gyümölcs, különösen C-vitaminban gazdag fajták, pl. citrusfélék, paprika, savanyú káposzta. Mivel a bélflóra egészsége kulcsszerepet játszik az immunvédekezésben, érdemes fermentált ételeket (joghurt, kefir, savanyúságok) fogyasztani, valamint teljes értékű gabonákat, amelyek prebiotikus rostokat tartalmaznak.