A hasnyálmirigyrák rejtett tünetei

A hasnyálmirigyrák az egyik leggyakoribb és legsúlyosabb lefolyású rosszindulatú daganattípus. A betegség általában 50 és 80 éves kor között jelentkezik. Egyforma gyakorisággal fordul elő férfiakban és nőkben.

Több tanulmány is kimutatta, hogy a betegek gyakran akár egy évvel a rák diagnosztizálása előtt is tapasztalják a betegség egyes tüneteit, más riasztó tüneteket pedig három hónappal a diagnózis előtt.

A hasnyálmirigyrák a leggyakoribb rákos megbetegedések közül a legalacsonyabb túlélési arányú. A legtöbb hasnyálmirigyrákos embert késői stádiumban diagnosztizálják.

A kutatók szeretnék jobban megérteni a hasnyálmirigyrák korai jeleit, mert ha a betegek és a háziorvosok jobban észreveszik a tüneteket, akkor korábban diagnosztizálhatják őket, amikor a túlélés esélye jobb.

A bőr sárgulása (sárgaság) és a gyomor- vagy bélvérzés a két legtipikusabb tünet. Pár éve a kutatók a daganatos betegség ismeretlen tüneteiként azonosították a szomjúságot és a sötét vizeletet.

Ha a hasnyálmirigyrákot korábban diagnosztizálják, a betegek nagyobb eséllyel maradnak életben. A betegek diagnosztizálása a háziorvos felkeresésekor is lehetséges, de mind a betegeknek, mind a háziorvosoknak tisztában kell lenniük a hasnyálmirigyrákkal kapcsolatos tünetekkel.

Egy brit kutatás 23 tünetet azonosított, ami hasnyálmirigydaganatra utalhat. A bőr sárgulása, vérzés a gyomorban vagy a belekben, nyelési problémák, hasmenés, a bélműködés megváltozása, hányás, emésztési zavarok, hasi tömeg, hasi fájdalom, fogyás, székrekedés, zsír a székletben, hasi duzzanat, hányinger, puffadás, gyomorégés, láz, fáradtság, étvágytalanság, viszketés, hátfájás, szomjúság és sötét vizelet mind a listán szerepelt.

Bár a legtöbb tünet nem specifikus a hasnyálmirigyrákra, és más jóindulatú betegségekre is visszavezethető, a kutatók megállapították, hogy a hasnyálmirigyrákkal diagnosztizált betegeknél nagyobb volt az esélye annak, hogy a diagnózis előtt egy évvel e nem specifikus tünetek közül néhányat tapasztaltak.

A hasnyálmirigyrák korai tüneteinek ismerete döntő fontosságú, ha korábban akarják diagnosztizálni a betegeket és javítani a hasnyálmirigyrák túlélési esélyeit.