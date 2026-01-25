A fejfájás, a zúzódások, a vérzések és az emésztési panaszok oka lehet

A B-vitaminok közé tartozó B12-t (vagy más néven kobalamint) elsősorban a vérképzésben alkotott szerepe miatt ismerik, de egyéb létfontosságú funkciói is vannak.

A B12-vitamin hiánya normál táplálkozás mellett ritka, de vegetáriánus vagy vegán étrend, illetve túlzott alkoholfogyasztás esetén is előfordulhat. Szintjének mérése a vérből történik, a vizsgálatot a háziorvos is kérheti.

A B-vitaminok egy létfontosságú, vízben oldódó vitaminokból álló csoport, tagjai különböző szerepet játszanak a szervezetben. Összességében az idegrendszer egészségéért, a bevitt táplálékból való energianyerésért, a bőr és a látás egészségéért és a vörösvértestek képződéséért felelősek.

A B12 vízben oldódó vitamin, másik neve kobalamin. A szervezetbe az elfogyasztott ételek fehérjéihez kötődve jut, és a gyomor emésztési folyamatai közben szabadul fel. Innen egy másik fehérjéhez (intrinsic faktor) csatlakozva halad tovább, majd a vékonybélből szívódik fel. Az étrendkiegészítők és az olyan élelmiszerek, amelyeket B12-vitaminnal dúsítanak, szabad formában tartalmazzák.

A B12-vitamin többféle folyamatban is fontos szerepet játszik a szervezetben, mint a vörösvértestek képzésében; a központi idegrendszer fejlődésében és működésében és a DNS-szintézisben és így a sejtosztódásban.

Normál étrend mellett a B12-vitamin hiánya nem gyakori, azonban egyes betegségek és speciális étrendek mellett előfordulhat. Mivel vízben oldódik, felesleges mennyisége könnyen kiürül, ezért túladagolása nem jellemző.

A B12-vitamin-hiány tünetei lehetnek a fáradtság, a gyengeség; a sápadtság, a szívdobogásérzés (a vérszegénység tünetei); a végtagokban érzett zsibbadás, bizsergő érzés; a memóriazavarok, a zavartság; a szédülékenység, a fejfájás; a zúzódások, a vérzések; az emésztési panaszok; a nyelvgyulladás (glossitis) és a mással nem magyarázható hangulati és viselkedésbeli változások.

A B12-vitamin hiányát okozhatja kiegyensúlyozatlan vegetáriánus vagy vegán étrend; felszívódáshoz szükséges intrinsic faktor hiánya (pl. gastritis esetén); gyomorsav hiánya (pl. egyes reflux-, illetve gyomorfekélygyógyszerek miatt); műtétek, amelyek a gyomrot vagy a felszívódás helyét, a vékonybél utolsó szakaszát érintik; alultápláltság; idősödés; egyéb felszívódási zavarokat okozó betegségek (pl. Crohn-betegség, lisztérzékenység).