A bőr, a látás és az immunrendszer vitaminja

Az E-vitamin egy zsírban oldódó vitamin, amely több szervrendszer működéséhez is nélkülözhetetlen. Az E-vitaminnak szerepe van a bőr és a látás egészségében, illetve az immunrendszer megfelelő működéséhez is hozzájárul. Az E-vitamin antioxidáns tulajdonsága sejtjeinket az oxidatív stresszel szemben védi.

Az E-vitamin zsírban oldódik, többféle létező formája közül az emberi szervezet az alfa-tokoferolt hasznosítja. A szervezetben fel nem használt E-vitamin a zsírban raktározódik. Pótlására a legtöbb embernek nincs szüksége. Túlzott mértékű fogyasztása véralvadásgátlókkal és koleszterinszint-csökkentőkkel együtt adva káros hatású lehet.

Az E-vitaminnak szerepe van a látás, a bőr, az agy és a szív egészségének megőrzésében, valamint az immunrendszer megfelelő működését is támogatja. Az egyes sejtek sejthártyáját védve hozzájárul azok épségének megőrzéséhez. Szerepet játszik az öregedési folyamatok mérséklésében.

Fontos antioxidáns, a szabad gyökök káros hatásainak csökkentése mellett akadályozza azok létrejöttét is. Ez a hatás egyes daganattípusok és szívbetegségek kialakulásával szemben is hatékony.

Enyhe véralvadásgátlóként csökkenti a vérrögképződés esélyét, illetve mérsékli az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát, a betegség korai stádiumában pedig lassítja az állapotromlást.

Normál étrendet követve a legtöbb ember E-vitamin-szintje a megfelelő határokon belül mozog. Emelt adagja a légszennyezésnek kitett környezetben élők számára hasznos lehet, mivel a légszennyezettség csökkentheti az E-vitamin felszívódását.

Szintén csökkentik a felszívódását a fogamzásgátló szerek és a nagyon magas vastartalmú táplálékok. Felszívódását növeli viszont a vele egyszerre bevitt C-vitamin és a szelén.

Esetleges hiánytünetei a látást rontó retinakárosodás (retinopátia); a perifériás neuropátia (a kar és láb idegeinek károsodása); az ataxia (kontrollálatlan testmozgások); a csökkent immunműködés, fokozott fertőződéshajlam; a férfiaknál meddőség, a libidó csökkenése; a várandósoknál vetélés.

Hiánya akkor alakulhat ki, ha valamiért a zsírok emésztése akadályozott a szervezetben. Ennek oka lehet például lisztérzékenység, hasnyálmirigy-gyulladás vagy cisztás fibrózis.

A nagy dózisban, hosszú ideig szedett E-vitamin panaszokat okozhat. Ajánlások szerint az 1000 mg-nál nagyobb napi bevitel nem javasolt, de a túladagolás tünetei már kisebb mennyiségnél is felléphetnek.

A túladagolás tünetei lehetnek: izomfáradtság, kimerültség, hányinger, hasmenés és mással nem magyarázható vérzések.