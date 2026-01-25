2026. január 25., vasárnap

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

Életet mentő különleges szövetátültetés

A legkisebb kockázat mellett

Magyar Tibor
 2026. január 25. vasárnap. 9:27
Megosztás

A transzfúzió (vérátömlesztés) egy gyűjtőfogalom, amely vörösvérsejt-, fehérvérsejt-, trombocita- (vérlemezke-) és plazmakészítmények adását jelenti.

Életet mentő különleges szövetátültetés
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

A transzfúzió egy szövettranszplantáció, ezért rendkívül részletes körültekintést igényel, hiszen minden esetben arra kell törekedni, hogy a beteg számára a legkisebb kockázat mellett történjen meg a kezelés.

A transzfúzió során a vérkészítménynek sterilnek, kórokozómentesnek, biológiailag aktívnak (funkcióját ellátni képesnek) és a recipiens (aki a vérkészítményt kapja) számára megfelelőnek kell lennie.

A transzfúzió különböző vérkészítményekkel történhet. A következő alapkészítményeket különböztetjük meg:

  • vörösvérsejt-koncentrátum;
  • trombocita- (vérlemezke-) koncentrátum;
  • fehérvérsejt;
  • plazma.

A készítmény előállításának módja lehet teljes vérből vagy aferézissel előállított.

A vérkészítmény típusa lehet:

  • határrétegmentes, reszuszpendált (additív oldatban);
  • helyreállított/közegcserélt (mosott);
  • fehérvérsejt-mentesített;
  • poolozott;
  • osztott;
  • besugarazott;
  • patogénredukált.

Vörösvérsejt-koncentrátum

Vörösvérsejt-koncentrátumra akkor van szükség, ha a beteg hemoglobinszintje egy meghatározott szint alá csökken (krónikus esetben: ha a hemoglobin 70 G/l alatti), valamint ha a beteg a teljes vértérfogatának 30 százalékát elveszti. Ilyenkor a sejtek oxigénellátottsága az egészséget és az életet veszélyeztetően csökken, ezért válik szükségessé a vörösvérsejt-transzfúzió.

Trombocitakoncentrátum

Trombocita- (vérlemezke-) koncentrátum adása súlyos vérzés, illetve vérzésveszély esetén indokolt, figyelembe véve a beteg általános állapotát és trombocitaszámát. Adódhat olyan állapot (pl. kemoterápia, sugárkezelés, műtét esetén), amelyben felmerül a megelőzés céljából adott trombocitapótlás is.

Friss fagyasztott plazma (FFP)

Friss fagyasztott plazmára olyan speciális esetben lehet szükség, amikor a beteg vérzik, és nincs elég véralvadási faktor a keringési rendszerében.

Fehérvérsejt-koncentrátum

Fehérvérsejt- (granulocyta-) koncentrátumot csak ritka esetben alkalmaznak, például csontvelő-elégtelenségnél, vagy olyan súlyos fertőzések esetében, amelyek során az antibiotikumos kezelés elégtelen.

Miután a vérkészítmények olyan biológiai anyagok, amelyek magukban hordozzák a fokozott kockázatot számos szövődmény kialakulására, így ezek csökkentése érdekében a vérkészítmények előállításakor további kezeléseket alkalmaznak. Közülük a leggyakoribb a fehérvérsejt-mentesítés (szűrés), amikor a nem kívánt, szennyező sejteket távolítják el.

Fehérvérsejt-mentesített (szűrt) vérkészítmények:

  • vörösvérsejt-koncentrátum;
  • trombocitakoncentrátum;
  • plazma.

A fehérvérsejtek okozta transzfúziós kockázatok további csökkentése érdekében az alapkészítményeket ún. ionizáló sugárzással kezelik. Ilyenkor keletkezik a besugarazott

  • vörösvérsejt-koncentrátum;
  • trombocitakoncentrátum;
  • fehérvérsejt-koncentrátum;
  • plazma.

Amennyiben a sejtes készítmények maradék plazmafehérje-tartalma okozhat kockázatot, akkor ún. közegcsere (mosás) módszert alkalmaznak, így készül

  • közegcserélt (mosott) vörösvérsejt-koncentrátum;
  • közegcserélt trombocitakoncentrátum.

Az említett eljárásokat akár kombinálni is lehet a beteg (recipiens) állapota érdekében, a kezelőorvos kérésére.

A transzfúzió okai

A transzfúzió lehet sürgős vagy tervezett (elektív). Ennek függvényében az ok (indikáció) is eltérő lehet.

Sürgős ok:

  • baleset során nagy mennyiségű vérvesztés;
  • műtét során fellépő nagymértékű vérzés;
  • disszeminált intravaszkuláris koagulopátia (DIC).

Tervezett ok:

  • hematológiai betegeknél a betegségükből adódó vérképeltérések korrigálására;
  • krónikusan vérző betegek ellátására;
  • csontvelő-károsodás esetén;
  • citosztatikus kezelés mellett;
  • véralvadási faktor hiánya esetén.

Mint minden beavatkozásnak, így a transzfúziónak is lehetnek nemkívánatos szövődményei. A kiváltó ok szerint lehet immunológiai és nem immunológiai eredetű, időbeni lefolyás szerint pedig lehet azonnali (egy-két órán belüli) és késői reakció (napok, hetek, hónapok alatt jelentkező).

Azonnali immunológiai szövődmény lehet:

  • azonnali vérsejtromboló (hemolitikus) reakció (pl. vércsoporttévesztés miatt);
  • túlérzékenységi reakció;
  • anafilaxiás reakció;
  • transzfúzióhoz társuló akut tüdőkárosodás.

Késői immunológiai szövődmény lehet:

  • késői vérsejtromboló (hemolitikus) reakció;
  • alloimmunizáció;
  • transzfúziót követő bevérzések stb.

Nem immunológiai szövődmény:

  • nem immunológiai hemolízis;
  • vérmérgezés;
  • vastúlterhelés;
  • felnőttkori légzési distressz szindróma;
  • keringési túlterhelés;
  • véralvadási zavarok;
  • fertőző betegségek átvitele stb.

A transzfúzió egy komplex, életet mentő vagy életminőséget javító különleges szövetátültetés, amely némi kockázatot rejt magában, azonban megfelelő szakmai odafigyelés mellett szövődménymentes.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink