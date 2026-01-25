Egészség
Életet mentő különleges szövetátültetés
A legkisebb kockázat mellett
A transzfúzió egy szövettranszplantáció, ezért rendkívül részletes körültekintést igényel, hiszen minden esetben arra kell törekedni, hogy a beteg számára a legkisebb kockázat mellett történjen meg a kezelés.
A transzfúzió során a vérkészítménynek sterilnek, kórokozómentesnek, biológiailag aktívnak (funkcióját ellátni képesnek) és a recipiens (aki a vérkészítményt kapja) számára megfelelőnek kell lennie.
A transzfúzió különböző vérkészítményekkel történhet. A következő alapkészítményeket különböztetjük meg:
- vörösvérsejt-koncentrátum;
- trombocita- (vérlemezke-) koncentrátum;
- fehérvérsejt;
- plazma.
A készítmény előállításának módja lehet teljes vérből vagy aferézissel előállított.
A vérkészítmény típusa lehet:
- határrétegmentes, reszuszpendált (additív oldatban);
- helyreállított/közegcserélt (mosott);
- fehérvérsejt-mentesített;
- poolozott;
- osztott;
- besugarazott;
- patogénredukált.
Vörösvérsejt-koncentrátum
Vörösvérsejt-koncentrátumra akkor van szükség, ha a beteg hemoglobinszintje egy meghatározott szint alá csökken (krónikus esetben: ha a hemoglobin 70 G/l alatti), valamint ha a beteg a teljes vértérfogatának 30 százalékát elveszti. Ilyenkor a sejtek oxigénellátottsága az egészséget és az életet veszélyeztetően csökken, ezért válik szükségessé a vörösvérsejt-transzfúzió.
Trombocitakoncentrátum
Trombocita- (vérlemezke-) koncentrátum adása súlyos vérzés, illetve vérzésveszély esetén indokolt, figyelembe véve a beteg általános állapotát és trombocitaszámát. Adódhat olyan állapot (pl. kemoterápia, sugárkezelés, műtét esetén), amelyben felmerül a megelőzés céljából adott trombocitapótlás is.
Friss fagyasztott plazma (FFP)
Friss fagyasztott plazmára olyan speciális esetben lehet szükség, amikor a beteg vérzik, és nincs elég véralvadási faktor a keringési rendszerében.
Fehérvérsejt-koncentrátum
Fehérvérsejt- (granulocyta-) koncentrátumot csak ritka esetben alkalmaznak, például csontvelő-elégtelenségnél, vagy olyan súlyos fertőzések esetében, amelyek során az antibiotikumos kezelés elégtelen.
Miután a vérkészítmények olyan biológiai anyagok, amelyek magukban hordozzák a fokozott kockázatot számos szövődmény kialakulására, így ezek csökkentése érdekében a vérkészítmények előállításakor további kezeléseket alkalmaznak. Közülük a leggyakoribb a fehérvérsejt-mentesítés (szűrés), amikor a nem kívánt, szennyező sejteket távolítják el.
Fehérvérsejt-mentesített (szűrt) vérkészítmények:
- vörösvérsejt-koncentrátum;
- trombocitakoncentrátum;
- plazma.
A fehérvérsejtek okozta transzfúziós kockázatok további csökkentése érdekében az alapkészítményeket ún. ionizáló sugárzással kezelik. Ilyenkor keletkezik a besugarazott
- vörösvérsejt-koncentrátum;
- trombocitakoncentrátum;
- fehérvérsejt-koncentrátum;
- plazma.
Amennyiben a sejtes készítmények maradék plazmafehérje-tartalma okozhat kockázatot, akkor ún. közegcsere (mosás) módszert alkalmaznak, így készül
- közegcserélt (mosott) vörösvérsejt-koncentrátum;
- közegcserélt trombocitakoncentrátum.
Az említett eljárásokat akár kombinálni is lehet a beteg (recipiens) állapota érdekében, a kezelőorvos kérésére.
A transzfúzió okai
A transzfúzió lehet sürgős vagy tervezett (elektív). Ennek függvényében az ok (indikáció) is eltérő lehet.
Sürgős ok:
- baleset során nagy mennyiségű vérvesztés;
- műtét során fellépő nagymértékű vérzés;
- disszeminált intravaszkuláris koagulopátia (DIC).
Tervezett ok:
- hematológiai betegeknél a betegségükből adódó vérképeltérések korrigálására;
- krónikusan vérző betegek ellátására;
- csontvelő-károsodás esetén;
- citosztatikus kezelés mellett;
- véralvadási faktor hiánya esetén.
Mint minden beavatkozásnak, így a transzfúziónak is lehetnek nemkívánatos szövődményei. A kiváltó ok szerint lehet immunológiai és nem immunológiai eredetű, időbeni lefolyás szerint pedig lehet azonnali (egy-két órán belüli) és késői reakció (napok, hetek, hónapok alatt jelentkező).
Azonnali immunológiai szövődmény lehet:
- azonnali vérsejtromboló (hemolitikus) reakció (pl. vércsoporttévesztés miatt);
- túlérzékenységi reakció;
- anafilaxiás reakció;
- transzfúzióhoz társuló akut tüdőkárosodás.
Késői immunológiai szövődmény lehet:
- késői vérsejtromboló (hemolitikus) reakció;
- alloimmunizáció;
- transzfúziót követő bevérzések stb.
Nem immunológiai szövődmény:
- nem immunológiai hemolízis;
- vérmérgezés;
- vastúlterhelés;
- felnőttkori légzési distressz szindróma;
- keringési túlterhelés;
- véralvadási zavarok;
- fertőző betegségek átvitele stb.
A transzfúzió egy komplex, életet mentő vagy életminőséget javító különleges szövetátültetés, amely némi kockázatot rejt magában, azonban megfelelő szakmai odafigyelés mellett szövődménymentes.