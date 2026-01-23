Mire utalhat a krónikus fejfájás?

A hosszan tartó és gyakori fejfájás önmagában nem betegség, hanem a test jelzése, amellyel sürgősen foglalkozni kell. Figyelmen kívül hagyása súlyos következményekkel járhat. Zarema Ten háziorvos részletesebben elmagyarázza ezeket.

Az epizodikus fájdalom krónikus, mindennapos fájdalommá válhat, ami drámaian csökkenti az életminőséget és a termelékenységet, valamint hozzájárul a szorongás és a depresszió kialakulásához” – magyarázta az orvos.

A fejfájás kognitív károsodáshoz is vezethet: memóriavesztéshez, koncentrációs nehézségekhez.

„Fennáll a szív- és érrendszeri betegségek kockázata is. Egyes tanulmányok összefüggést mutatnak ki a migrén és az aura, valamint az iszkémiás stroke fokozott kockázata között, de ehhez a kockázati tényezők (vérnyomás, dohányzás) egyéni monitorozása szükséges orvosi felügyelet mellett” – hangsúlyozta Ten.

Szerinte a fejfájás ritkán az egyetlen tünete egy súlyos betegségnek, de annak természete és a kísérő tünetek kulcsfontosságúak a diagnózis felállításához.

„Azonnal orvoshoz kell fordulni, ha a fejfájás új és rendkívül erős, különbözik minden korábbi tapasztalattól; ha napról napra vagy hétre rosszabb és gyakoribb lesz; ha változik a helye, például, ha mindig a halántékban fájt, és most a fej hátsó részébe költözik; ha köhögés, tüsszentés vagy fizikai megterhelés hatására jelentkezik vagy hirtelen felerősödik, az a megnövekedett koponyaűri nyomás jele lehet” – tette hozzá az orvos.

Szintén elengedhetetlen az orvosi konzultáció, ha a fájdalmat riasztó tünetek kísérik – hangsúlyozta a szakértő.

„Az egyik tünet egy neurológiai deficit: gyengeség vagy zsibbadás a karban vagy a lábban, arckifejezési aszimmetria, beszédzavar, kettős látás. Ezek egy lehetséges stroke vagy térfoglaló elváltozás (daganat, vérömleny) jelei –írja a Sports.kz. Magas láz és merev nyak (képtelenség az áll mellkashoz húzására) is előfordulhat – lehetséges agyhártyagyulladás vagy agyvelőgyulladás is” – mondta a terapeuta.