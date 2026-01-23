Egészség
Mire utalhat a krónikus fejfájás?
Elengedhetetlen az orvosi konzultáció, ha a fájdalmat riasztó tünetek kísérik
Az epizodikus fájdalom krónikus, mindennapos fájdalommá válhat, ami drámaian csökkenti az életminőséget és a termelékenységet, valamint hozzájárul a szorongás és a depresszió kialakulásához” – magyarázta az orvos.
A fejfájás kognitív károsodáshoz is vezethet: memóriavesztéshez, koncentrációs nehézségekhez.
„Fennáll a szív- és érrendszeri betegségek kockázata is. Egyes tanulmányok összefüggést mutatnak ki a migrén és az aura, valamint az iszkémiás stroke fokozott kockázata között, de ehhez a kockázati tényezők (vérnyomás, dohányzás) egyéni monitorozása szükséges orvosi felügyelet mellett” – hangsúlyozta Ten.
Szerinte a fejfájás ritkán az egyetlen tünete egy súlyos betegségnek, de annak természete és a kísérő tünetek kulcsfontosságúak a diagnózis felállításához.
„Azonnal orvoshoz kell fordulni, ha a fejfájás új és rendkívül erős, különbözik minden korábbi tapasztalattól; ha napról napra vagy hétre rosszabb és gyakoribb lesz; ha változik a helye, például, ha mindig a halántékban fájt, és most a fej hátsó részébe költözik; ha köhögés, tüsszentés vagy fizikai megterhelés hatására jelentkezik vagy hirtelen felerősödik, az a megnövekedett koponyaűri nyomás jele lehet” – tette hozzá az orvos.
Szintén elengedhetetlen az orvosi konzultáció, ha a fájdalmat riasztó tünetek kísérik – hangsúlyozta a szakértő.
„Az egyik tünet egy neurológiai deficit: gyengeség vagy zsibbadás a karban vagy a lábban, arckifejezési aszimmetria, beszédzavar, kettős látás. Ezek egy lehetséges stroke vagy térfoglaló elváltozás (daganat, vérömleny) jelei –írja a Sports.kz. Magas láz és merev nyak (képtelenség az áll mellkashoz húzására) is előfordulhat – lehetséges agyhártyagyulladás vagy agyvelőgyulladás is” – mondta a terapeuta.