Miért jelentkezik viszketés és kiütés hidegben?

Egyeseknél télen hidegallergia alakul ki az alacsony hőmérsékletnek miatt. Ezt a fagyos levegőre, a jeges szélre vagy akár a hideg vízzel való érintkezésre adott specifikus reakció jellemzi. Vladimir Bolibok allergológus-immunológus elmagyarázza, miért fordul elő ez az allergiás reakció, és hogyan kezelik.

A csalánkiütéshez hasonlító piros folt a szervezet reakciója az alacsony hőmérsékletnek való kitettségre, ami változásokat okoz a vérösszetételben. Egyes embereknél az immunrendszer negatívan reagál erre, allergiás reakciót okozva.

„A fehérjék koagulálni kezdenek („pelyheket” képeznek), és az immunrendszer idegen elemként érzékeli őket. A szervezet hisztaminoknak nevezett speciális anyagokat szabadít fel, amelyek bőrpírt, viszkető kiütéseket és hólyagokat okoznak. Ez a reakció csalánkiütéshez hasonlít” – mondta.

Az orvos elmagyarázta, hogy a hidegallergia két fő formában jelentkezik.

1. Szerzett

A szakértő megjegyezte, hogy ez a leggyakoribb hidegallergia, amelynek oka gyakran tisztázatlan marad.

„Ez a forma önállóan vagy egyidejűleg fennálló betegségek, különösen autoimmun betegségek következtében is kialakulhat. Egyes fertőzések is kiválthatják ezt a reakciót, de előfordulása az egyéni jellemzőktől függ” – mondta.

2. Örökletes

„Sok olyan gyermek, akinek a szülei ettől a betegségtől szenvednek, hasonló problémával néz szembe. Az esetek körülbelül 50 százalékában a hideg okozta csalánkiütésben szenvedő személy gyermekei öröklik a hideg okozta rhinitist és dermatitiszt is” – mondta Bolibok.

Diagnózis és kezelés

Ahogy az immunológus elmagyarázta, hidegtesztet alkalmaznak az ilyen típusú allergia diagnosztizálására.

A kezelés magában foglalja az antihisztaminok rendszeres szedését hideg időben – írja a Sports.kz. Fontos, hogy kerüljük a hosszan tartó hidegben való tartózkodást, sállal védjük az arcunkat – jegyezte meg az allergológus.