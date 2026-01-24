Egészség
Miért jelentkezik viszketés és kiütés hidegben?
Az orvos antihisztaminok rendszeres szedését ajánlja a téli időszakban
A csalánkiütéshez hasonlító piros folt a szervezet reakciója az alacsony hőmérsékletnek való kitettségre, ami változásokat okoz a vérösszetételben. Egyes embereknél az immunrendszer negatívan reagál erre, allergiás reakciót okozva.
„A fehérjék koagulálni kezdenek („pelyheket” képeznek), és az immunrendszer idegen elemként érzékeli őket. A szervezet hisztaminoknak nevezett speciális anyagokat szabadít fel, amelyek bőrpírt, viszkető kiütéseket és hólyagokat okoznak. Ez a reakció csalánkiütéshez hasonlít” – mondta.
Az orvos elmagyarázta, hogy a hidegallergia két fő formában jelentkezik.
1. Szerzett
A szakértő megjegyezte, hogy ez a leggyakoribb hidegallergia, amelynek oka gyakran tisztázatlan marad.
„Ez a forma önállóan vagy egyidejűleg fennálló betegségek, különösen autoimmun betegségek következtében is kialakulhat. Egyes fertőzések is kiválthatják ezt a reakciót, de előfordulása az egyéni jellemzőktől függ” – mondta.
2. Örökletes
„Sok olyan gyermek, akinek a szülei ettől a betegségtől szenvednek, hasonló problémával néz szembe. Az esetek körülbelül 50 százalékában a hideg okozta csalánkiütésben szenvedő személy gyermekei öröklik a hideg okozta rhinitist és dermatitiszt is” – mondta Bolibok.
Diagnózis és kezelés
Ahogy az immunológus elmagyarázta, hidegtesztet alkalmaznak az ilyen típusú allergia diagnosztizálására.
A kezelés magában foglalja az antihisztaminok rendszeres szedését hideg időben – írja a Sports.kz. Fontos, hogy kerüljük a hosszan tartó hidegben való tartózkodást, sállal védjük az arcunkat – jegyezte meg az allergológus.