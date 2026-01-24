Kimutatja az EKG, ha valaki dohányzik?

Az elektrokardiogram nem mutatja ki közvetlenül a dohányzást. A rendszeres dohányzás azonban az egyik fő kockázati tényező a szív- és érrendszerre nézve, és hatásai gyakran befolyásolják a szívműködést, ami viszont a vizsgálat során kimutatható.

A dohányzás számos olyan változást okoz, amelyek hozzájárulnak a szívbetegségek kialakulásához.

Tachycardia és ritmuszavar – a nikotin egy stimuláns, amely növeli a pulzusszámot és érgörcsöt okoz. Az EKG-n az orvos tartós sinus tachycardiát (nyugalmi állapotban percenként 90-100 ütés feletti pulzusszám) vagy különféle aritmiákat (például extraszisztolékat) láthat, amelyek gyakoriak a dohányosoknál.

A szívizom ischaemia jelei: a dohányzás károsítja az ereket, felgyorsítja az érelmeszesedés kialakulását, és csökkenti a szív oxigénellátását, ami az EKG-n is tükröződhet.

A dohányzás okozta krónikus érgörcsök és magas vérnyomás arra kényszeríti a szívet, hogy keményebben dolgozzon. Idővel ez a szívizom megvastagodásához vezethet, ami az EKG-n is látható.

Meglévő betegségek súlyosbodása: ha egy személynek lappangó vagy nyilvánvaló szívbetegsége van (például aritmia, ischaemiás szívbetegség), a dohányzás élesen súlyosbítja a tüneteit, így azok nyilvánvalóbbá válnak a kardiogramon – írja a Sports.kz az Aif.ru-ra hivatkozva.