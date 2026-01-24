Ez a betegség hatpercenként követeli egy ember életét

Rodrigo Rial érsebész kijelentette, hogy a trombózis hatpercenként követeli egy ember életét. Az El Periodico de España-nak adott interjújában számos tippet adott a betegség megelőzésére.

Fontos az is, hogy laza ruházatot viseljünk, amely nem korlátozza a vérkeringést

Rial kijelentette, hogy a rendszeres testmozgás elengedhetetlen a trombózis kockázatának csökkentéséhez. Egy másik fontos megelőző intézkedés a túlsúly szabályozása. Az orvos azt is javasolta, hogy kerüljék a hosszan tartó ülést vagy állást, valamint kezeljék a krónikus betegségeket, például a cukorbetegséget és a hiperkoleszterinémiát.

Fontos az is, hogy laza ruházatot viseljünk, amely nem korlátozza a vérkeringést, és eleget pihenjünk hosszú utak során. Végül Rial azt javasolta, hogy igyunk sok vizet a megfelelő hidratáltság fenntartása érdekében – írja a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.