Egészség
Tévhit a gyomorrákkal kapcsolatban
Mint ismeretes, a világon ez az ötödik leggyakoribb rosszindulatú daganat
A tudósok több mint 17 000 gyomorrákos beteg és körülbelül 172 000, ilyen diagnózissal nem rendelkező ember adatait elemezték, életkor, nem és egyéb paraméterek szerint párosítva. A kutatók külön értékelték a gyomorsavcsökkentő gyógyszerek hosszú távú (egy éven túli) szedését, kizárva a diagnózist közvetlenül megelőző időszakot, hogy elkerüljék az eredmények torzítását.
A kovariánsok – Helicobacter pylori fertőzés, gyomorfekély, elhízás, cukorbetegség, dohányzás, alkoholfogyasztás és egyéb gyógyszerek – figyelembevétele után eltűnt az összefüggés ezen gyógyszerek hosszú távú alkalmazása és a gyomorrák kockázata között. Hasonló eredményt kaptak egy másik savlekötő – a H2-receptor-blokkolók – esetében is.
A tudósok úgy vélik, hogy az eredmények megnyugtathatják azokat a betegeket, akiknek hosszú távú terápiára van szükségük ilyen gyógyszerekkel, és segíthetnek az orvosoknak megalapozottabb klinikai döntéseket hozni - írta meg a Lenta.ru.