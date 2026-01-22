Tévhit a gyomorrákkal kapcsolatban

A gyomorégés és fekély elleni, protonpumpa-gátlóként ismert gyógyszerek hosszú távú szedése nem növeli a gyomorrák kockázatát. Erre a következtetésre jutottak a kutatók öt észak-európai ország nagyszabású orvosi adatainak elemzése után. Az eredményeket a The BMJ című folyóiratban tették közzé.

A gyomorrák a gyomor nyálkahártyájában kezdődő rosszindulatú daganat, amely sokáig tünetmentes lehet, de később olyan jeleket okozhat, mint például a gyomortáji fájdalom

A tudósok több mint 17 000 gyomorrákos beteg és körülbelül 172 000, ilyen diagnózissal nem rendelkező ember adatait elemezték, életkor, nem és egyéb paraméterek szerint párosítva. A kutatók külön értékelték a gyomorsavcsökkentő gyógyszerek hosszú távú (egy éven túli) szedését, kizárva a diagnózist közvetlenül megelőző időszakot, hogy elkerüljék az eredmények torzítását.

A kovariánsok – Helicobacter pylori fertőzés, gyomorfekély, elhízás, cukorbetegség, dohányzás, alkoholfogyasztás és egyéb gyógyszerek – figyelembevétele után eltűnt az összefüggés ezen gyógyszerek hosszú távú alkalmazása és a gyomorrák kockázata között. Hasonló eredményt kaptak egy másik savlekötő – a H2-receptor-blokkolók – esetében is.

A tudósok úgy vélik, hogy az eredmények megnyugtathatják azokat a betegeket, akiknek hosszú távú terápiára van szükségük ilyen gyógyszerekkel, és segíthetnek az orvosoknak megalapozottabb klinikai döntéseket hozni - írta meg a Lenta.ru.