2026. január 22., csütörtök

Előd

EUR 383.95 Ft
USD 328.36 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

Tévhit a gyomorrákkal kapcsolatban

Mint ismeretes, a világon ez az ötödik leggyakoribb rosszindulatú daganat

MH
 2026. január 22. csütörtök. 14:50
Megosztás

A gyomorégés és fekély elleni, protonpumpa-gátlóként ismert gyógyszerek hosszú távú szedése nem növeli a gyomorrák kockázatát. Erre a következtetésre jutottak a kutatók öt észak-európai ország nagyszabású orvosi adatainak elemzése után. Az eredményeket a The BMJ című folyóiratban tették közzé.

Tévhit a gyomorrákkal kapcsolatban
A gyomorrák a gyomor nyálkahártyájában kezdődő rosszindulatú daganat, amely sokáig tünetmentes lehet, de később olyan jeleket okozhat, mint például a gyomortáji fájdalom
Fotó: AFP/Science Photo Library/LDA/Science Photo Librar/PeaskStock

A tudósok több mint 17 000 gyomorrákos beteg és körülbelül 172 000, ilyen diagnózissal nem rendelkező ember adatait elemezték, életkor, nem és egyéb paraméterek szerint párosítva. A kutatók külön értékelték a gyomorsavcsökkentő gyógyszerek hosszú távú (egy éven túli) szedését, kizárva a diagnózist közvetlenül megelőző időszakot, hogy elkerüljék az eredmények torzítását.

A kovariánsok – Helicobacter pylori fertőzés, gyomorfekély, elhízás, cukorbetegség, dohányzás, alkoholfogyasztás és egyéb gyógyszerek – figyelembevétele után eltűnt az összefüggés ezen gyógyszerek hosszú távú alkalmazása és a gyomorrák kockázata között. Hasonló eredményt kaptak egy másik savlekötő – a H2-receptor-blokkolók – esetében is.

A tudósok úgy vélik, hogy az eredmények megnyugtathatják azokat a betegeket, akiknek hosszú távú terápiára van szükségük ilyen gyógyszerekkel, és segíthetnek az orvosoknak megalapozottabb klinikai döntéseket hozni - írta meg a Lenta.ru.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink