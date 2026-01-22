Nem mindegy, hogyan szedjük a vitaminokat

Bizonyos vitaminok hatásosabbak, ha egy másik vitaminnal vagy étrendkiegészítővel egyszerre vesszük be őket.

Bizonyos étrendkiegészítők és vitaminok segítik egymást: kombinációjukkal a szervezet több tápanyagot tud felvenni az elfogyasztott ételekből vagy a szedett étrendkiegészítőkből – írja a hazipatika.com.

D-vitamin és kalcium

Elegendő D-vitamin nélkül a bevitt kalciumnak csak körülbelül 10-15%-át tudja felszívni a bélrendszer, míg megfelelő D-vitamin-szint mellett ez az arány körülbelül 30-40%.

B6-vitamin és magnézium

A B6-vitamin segít a magnéziumnak bejutnia a véráramlásba, a magnézium pedig hozzájárul a B6-vitamin aktiválódásához a szervezetben. Ráadásul a kettő együtt fogyasztva segíthet csökkenteni a stresszt.

C-vitamin és vas

A vas fontos tápanyag az egészséges vér számára, a C-vitamin pedig jelentős szerepet játszik a szervezetben való felszívódásában. Ha vasban gazdag ételeket vagy vas-kiegészítőt fogyasztunk C-vitamin-forrással együtt – például egy pohár narancslével –, az segít a vasat a szervezet számára könnyebben felszívódó formává alakítani.

A-vitamin és cink

Ha A-vitaminban gazdag ételek mellett cinkben gazdag ételeket is fogyasztunk, például babot vagy kagylót, akkor ezek a tápanyagok együttesen segítik az A-vitamin hatékony felszívódását és szállítását a szervezetben.

E-vitamin és szelén

Az E-vitamin és a szelén kiváló példa a kiegészítő antioxidánsokra, amelyek remek csapatot alkotnak. A szelén képes „újrahasznosítani” az E-vitamint a szervezetben, visszaállítva annak aktív formáját, hogy még több szabad gyököt tudjon leküzdeni.

D-vitamin, K2-vitamin és A-vitamin

A D-vitamin, a K-vitamin és az A-vitamin együttesen segítik a szervezet optimális működését. A K2-vitamin segít a kalciumot a lágy szövetek helyett a csontokba irányítani, a D-vitamin növeli a kalcium felszívódását, az A-vitamin pedig egyensúlyba hozza a D-vitamin immunszabályozó tulajdonságait.

Egyes tápanyagok azonban egymást semlegesítik, ezért célszerűbb őket pár óra különbséggel bevenni. Ilyen például: