Miért veszélyesek a napkitörések az egészségre?

A fokozott naptevékenység és a napkitörések negatívan befolyásolhatják az egészséget, különösen a krónikus szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők esetében.

Erről Vera Larina, az orvostudományok doktora, professzor, a Pirogovi Egyetem Klinikai Orvostudományi Intézetének Járóbeteg-terápiás Tanszékének vezetője számolt be.

A szakember szerint a környezeti tényezők az egészség legfontosabb meghatározói közé tartoznak, és függetlenek az egyéni viselkedéstől. Az elmúlt években a tudósok különös figyelmet fordítottak az éghajlati és geofizikai tényezők hatására, beleértve a naptevékenység ingadozását és a megnövekedett elektromágneses hátteret.

A kutatások megerősítik, hogy az ilyen expozíciók káros hatással lehetnek az anyagcserére, a véralvadási rendszerre és a vérzsírprofilra, ami az ateroszklerotikus szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának egyik fő kockázati tényezője.

A szakértő megjegyezte, hogy a naptevékenység változásai befolyásolhatják a szervezet funkcionális állapotát, különösen akkor, ha a külső tényezőkhöz való alkalmazkodás károsodott. Ez a vegetatív idegrendszer fokozott aktivitásában és a mellékvesekéreg válaszában nyilvánul meg. A szív- és érrendszer különösen érintett – főként magas vérnyomásban, koszorúér-betegségben, krónikus szívelégtelenségben és pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél.

A fent felsorolt ​​krónikus betegségben szenvedők a kedvezőtlen napokon rosszabb egészségi állapotot tapasztalhatnak, beleértve a megnövekedett vérnyomást és pulzusszámot, a fejfájást, a fokozott álmosságot vagy az álmatlanságot. A kockázati tényezők – dohányzás, mozgásszegény életmód, elhízás, diszlipidémia és cukorbetegség – jelenléte fokozhatja a külső tényezők negatív hatását.

A védőintézkedésekről szólva Larina hangsúlyozta az orvos ajánlásainak betartásának és a felírt gyógyszerek folyamatos szedésének fontosságát. Ezenkívül a szakember 7-9 óra alvást, az egészségtelen szokások elhagyását, a napi rutin betartását, a kiegyensúlyozott étrendet és a mérsékelt testmozgást is javasolta.

Az orvos hangsúlyozta a megelőző intézkedések fontosságát is, beleértve az orvosi vizsgálatokat és a krónikus betegségek rendszeres szakember általi ellenőrzését, ami lehetővé teszi a kockázati tényezők időben történő azonosítását és a szövődmények valószínűségének csökkentését – írta meg a Sports.kz.