Megtalálták a zsírmáj ellenszerét

Amerikai tudósok áttörést értek el a gyermekkori májbetegségek kutatásában: egy különleges, a bélrendszerben termelődő anyag képes lehet megvédeni a kicsiket a súlyos kórkép kialakulásától még akkor is, ha nem táplálkoznak tökéletesen. A zsírmáj megelőzése a kutatók szerint már az anyaméhben elkezdődhet, és egy egyszerű étrendi összetevőn múlhat.

A szakértők régóta figyelmeztetnek, hogy a zsírmáj megelőzése az egyik legsürgetőbb egészségügyi kihívás napjainkban, különösen a fiatalok körében. Az Oklahomai Egyetem legfrissebb kutatása rámutatott: azoknál a gyerekeknél, akiknek édesanyja a terhesség alatt sok zsírt és cukrot fogyaszt, drasztikusan megnő a májbetegség kockázata. A tudósok azonban most felfedeztek egy „pajzsot”, amely kivédheti ezt a veszélyt – írja az Origo.

A kutatók szerint a megoldás kulcsa az indol nevű vegyület, amely természetes májvédő funkciót tölthet be. Az indol akkor jön létre a szervezetünkben, amikor az egészséges bélflóra baktériumai lebontják a triptofán nevű aminosavat – ez az anyag bőségesen megtalálható például a pulykahúsban vagy a különféle diófélékben.

A betegség tudományos neve metabolikus diszfunkcióval társult steatotikus májbetegség (röviden MASLD). Ez a bonyolult név egy egyszerű, de ijesztő problémát takar: a máj elzsírosodását, amely szorosan összefügg a cukorbetegséggel.

A májbetegség tünetei alattomosak: a betegség gyermekkorban csendes lefolyású, és jellemzően csak akkor derül ki, amikor a szülő májjal kapcsolatos tünetek miatt kér segítséget. Az elhízott gyermekek közel 30 százalékát érinti a gyermekkori zsírmáj, de a vékonyabb testalkatú gyerekek 10 százaléka sincs biztonságban. Éppen ezért a zsírmáj megelőzése a cukorbetegség és más anyagcsere-problémák elkerülésének záloga.

A kísérletek során a kutatók vemhes egereket etettek nyugati típusú, azaz magas zsír- és cukortartalmú ételekkel. Az állatok egy csoportja azonban indolt is kapott. Az indollal kezelt anyák utódai sokkal egészségesebbek maradtak. Kisebb mértékű volt a súlygyarapodásuk, alacsonyabb a vércukorszintjük és jóval kisebb zsírsejtek alakultak ki náluk.

Ez a védelem még akkor is fennmaradt, amikor később a kisegerek is egészségtelenül kezdtek táplálkozni. Ez azt bizonyítja, hogy a helyes táplálkozás terhesség alatt hosszú távú védelmet nyújthat a gyermeknek.