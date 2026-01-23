Már tizenéveseket is érinthet ez a daganatos betegség

A hererák a harmincöt év alatti férfiak leggyakoribb daganatos betegsége, amely akár tizenéves korban is kialakulhat – éppen ezért a szakorvosok szerint már tizenöt éves kortól fontos havonta egyszer önvizsgálatot végezni.

„A hererák a 25 és 35 év közötti férfiak leggyakrabban előforduló daganatos betegsége. Akár már 15 éves kortól megjelenhet, és a 40 feletti korosztályt is érinti, bár ritkábban. Ez egyértelműen a fiatal felnőttek betegsége” – mondja Dr. Orosz Dániel, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház urológusa.

Magyarországon évente 400-600 új hererákos esetet diagnosztizálnak, ez a daganatos betegségek 1-2 százalékát teszi ki. Nemzetközi statisztikák szerint azonban emelkedett a heredaganatos betegek száma az elmúlt évtizedekben, a betegség ráadásul a legtöbb érintettnél semmilyen tünetet nem okoz, kevesen számolnak be arról, hogy időnként heretáji fájdalmat éreznek – írja a hazipatika.com.

Éppen ezért a szakorvosok azt javasolják, hogy 15 éves kor felett érdemes havonta egyszer önvizsgálatot végezni. Ennek legalább olyan fontos szerepe van, mint a nők esetében a mellek önvizsgálatának.

„Egyszer egy hónapban át kell tapintani a heréket, amelyeknek hasonló keménységűnek kell lenniük. Ha az egyikben valamilyen tömött csomót, göböt érzünk, akkor mindenképpen urológushoz kell fordulni” – mondja a szakorvos, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy önvizsgálat közben a páciensek néha a mellékherét tapintják ki és hiszik kóros elváltozásnak, ám az a férfiak egyik egészséges szerve.

Jó hír, hogy a betegség egy rutin urológiai vizsgálattal is diagnosztizálható, ritka az olyan eset, amelyet nehéz megítélni. Az urológusok azt javasolják, hogy akinek a családjában előfordult már hererák, vagy egyik heréjét már eltávolították daganat miatt, mindenképpen figyeljen oda a rendszeres önvizsgálatra, de a hereleszállási zavar, a húgycsőfejlődési rendellenesség és a csökkent fertilitás, vagyis nemzőképesség is növelheti a betegség kockázatát.

„A hererák közel 100 százalékban gyógyítható, még akkor is nagyon jók az esélyek, ha a daganat már áttétet adott. Olyan kemoterápiás kezelések vannak, amelyek szinte teljesen képesek megszüntetni ezt a daganatos betegséget” – mondja Dr. Orosz Dániel.

A hererák gyógyítása a here eltávolításával történik, így a betegeknek a műtét előtt két kérdést is át kell gondolniuk: terveznek-e még gyermeket, és szeretnének-e protézist.

„Azoknak a heredaganatos pácienseknek, akik még családalapítás előtt állnak, vagy van már gyermekük, de még szeretnének, a sperma mélyfagyasztását, hétköznapi nevén a spermabankolást javasoljuk, hiszen a here eltávolításával vélhetően csökkenni fog a hímivarsejtek száma az ondóban. Akiket pedig a here hiánya zavar, azoknak fel szoktuk kínálni a protézis beültetésének lehetőségét” – mondja a szakorvos.

A szexuális teljesítőképességre azonban semmilyen hatással nincs a here eltávolítása – hívta fel a figyelmet. Bár valóban a here termeli a legfontosabb férfi nemi hormont, a tesztoszteront, azt egy here eltávolítása miatt nem szükséges pótolni – nem fog csökkenni a libidó, nem várhatók merevedési zavarok, és az ondó mennyisége sem fog változni. A tesztoszteront egyedül azoknál a pácienseknél kell pótolni, akiknek mindkét heréjét eltávolították – náluk rendszeresen ellenőrizni kell a hormon szintjét, és körülbelül háromhavonta injekciós tesztoszteronpótlást alkalmazni.