Egészség
Így küzdhetjük le az édesség utáni sóvárgást
A probléma akkor kezdődik, amikor ez a vágy a mindennapi rutinunk részévé válik
Valóban van egy egyszerű módja az édesszájúság visszaszorításának, írja Interia Kobieta.
Mindenki időről időre megtapasztalja az édesség utáni vágyat, és ez teljesen természetes. A probléma akkor kezdődik, amikor ez a vágy a mindennapi rutinunk részévé válik. Ennek több oka is lehet, beleértve a leggyakoribbat is: a szokást. Testünk erősen hajlamos rituálékat kialakítani. Ha rendszeresen sütiket fogyasztunk ebéd után, vagy valami édeset eszünk a délutáni teához, kávéhoz, idővel az agyunk ezt ismerős rutinként érzékeli. És amikor elérkezik ez az ismerős idő, a testünk automatikusan egy adag fényenergiára számít cukor formájában.
Ez a folyamat nem mindig fiziológiai éhség eredménye. Inkább a test jelzése, amely alkalmazkodott egy adott típusú üzemanyag befogadásához egy adott időpontban. Ha a szokásos ellátás hirtelen hiányzik, irritációt vagy akár koncentrációcsökkenést tapasztalhatunk a kialakult ciklus felborulása miatt.
A tudomány is megerősíti, hogy ez a függőség némileg hasonlít az alkohol- vagy drogfüggőséghez. Egy 2004-es funkcionális mágneses rezonancia képalkotást (fMRI) alkalmazó kutatás kimutatta, hogy az erős cukorfüggőségben szenvedők ugyanazokat az agyterületeket aktiválják, mint a szerfüggők.
Az étrendben található tápanyaghiányokat is érdemes megemlíteni. A magnézium-, fehérje-, rost- vagy egészséges zsírok hiánya arra kényszeríti a szervezetet, hogy gyors energiát – édességet – keressen. A stressz és az alváshiány is szerepet játszik: a magas kortizolszint kiváltja a vágyat az egészségtelen ételek nassolása iránt, míg az alváshiány felborítja a hormonális egyensúlyt, serkenti az étvágyat.
Ráadásul az édességek íze gyakran érzelmi kompenzációként hat – azonnali hangulatjavításként és örömként. Az agy emlékszik erre a hatásra, és a stresszel vagy a rossz hangulattal való megküzdés módjával társítja. Továbbá evolúciós szinten az édes ízt a biztonságos, kalóriadús ételekhez társították. A mai környezetben ez a „védő” válasz önpusztító szokássá válik, ami arra kényszerít minket, hogy folyamatosan vágyjunk egy újabb adag édességre.
Hogyan lehet megbirkózni a cukor utáni sóvárgással?
Szigorú diéták nélkül is leküzdhetjük az édesszájúságot. A kulcs a fehérje- és rostbevitel egyensúlyban tartása. Ezen tápanyagok megfelelő mennyisége segít stabilizálni a vércukorszintet és csökkenteni a hirtelen éhségrohamokat.
Ezenkívül az egészséges szokások segítenek:
- ébredés után két órán belül reggelizzünk, hogy elkerüljük a hormonális túlfeszültséget;
- igyunk elegendő vizet (30-35 ml testsúlykilogrammonként), mert a szomjúságot gyakran összekeverik az éhséggel;
- adjunk a kávéhoz vagy teához fűszereket, például fahéjat, gyömbért vagy vaníliát a természetes édesség érdekében;
- mozogjunk többet a vércukorszint szabályozása érdekében;
- biztosítsuk a minőségi alvást a hormonok harmonizálása érdekében;
A fehérjére és rostra való átállásnak fokozatosnak kell lennie. Az eredmények nem azonnaliak, de egy héten belül észrevehetjük, hogy csökken az édesség utáni vágy – például kevesebb édességet fogunk enni, vagy a csokoládé helyett a gyümölcsöt fogjuk választani.
Ételjavaslatok:
- Minden étkezéshez adjunk rostot vagy fehérjét, például lenmagot a joghurthoz vagy lencsét a leveshez;
- fogyasszunk magas fehérjetartalmú gabonaféléket: hajdina, quinoa, gyöngyárpa;
- cseréljük le a hagyományos tésztát teljes kiőrlésű tésztára, vagy keverjük őket fele-fele arányban;
- Fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket, étcsokoládét és dióféléket az édességek egészséges alternatívájaként.
Az éhség csökkentése érdekében kezdjük a vacsorát zöldségekkel, majd fehérjével, végül szénhidrátokkal. Ez a megközelítés hirtelen ingadozások nélkül tartja fenn az energiaszintet.
A fehérje jóllakottság érzetet ad, a rost pedig stabilizálja a vércukorszintet, megelőzve a hirtelen éhségrohamokat. Ha az édesség utáni vágy továbbra is fennáll, vagy más tünetekkel jár, forduljon orvoshoz az ok megállapítása érdekében – írja a Sports.kz a Znaj.ua-ra hivatkozva.