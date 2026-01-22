Így juthatunk télen elegendő D-vitaminhoz

A D-vitamin-hiány a téli hónapokban a leggyakoribb, ilyenkor ugyanis kevesebb napfény éri a bőrünket. Bizonyos ételek azonban remek D-vitamin-forrásnak számítanak.

A D-vitamin egy nagyon fontos mikrotápanyag. Segíti egyebek mellett a kalcium felszívódását, így hozzájárul a csontritkulás megelőzéséhez. Emellett az idegek, az immunrendszer és az izmok megfelelő működéséhez is elengedhetetlen. A téli hónapokban azonban érdemes növelni a D-vitamin-bevitelt, a kevesebb napfény miatt ugyanis ilyenkor sokkal gyakoribb a D-vitamin-hiány – mondta el Marie van der Merwe táplálkozási szakértő.

Pusztán élelmiszerekkel is bevihető elegendő mennyiségű D-vitamin, de nem könnyű. A legjobb D-vitamin-források közé sorolható a pisztráng, a tonhal, a lazac, a makréla, a halmájolaj, a tojássárgája, a sajt, a marhamáj és a gomba is. De manapság számos D-vitaminnal dúsított termék kapható a boltokban, a reggeli gabonapelyhektől kezdve a tejtermékeken át a gyümölcslevekig.

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) felmérése szerint a felnőttek körülbelül 19 százaléka szed D-vitamin-kiegészítőt. Erre azonban orvosi javaslat nélkül nem feltétlenül van szükség – figyelmeztetett dr. Pieter Cohen, a Harvard Orvosi Egyetem orvostudományi docense. „Ez nem egy olyan dolog, aminek a szedését az embereknek kötelezőnek kellene érezniük. Nem javasoljuk, hogy az egészséges emberek – akiknél nem bizonyított, hogy D-vitamin-hiánnyal küzdenek – nagy mennyiségű D-vitamint szedjenek, vagy megemeljék télre az általánosan szedett mennyiséget” – mondta.

"Amíg betartjuk az ajánlott napi mennyiséget, a D-vitamin szedés teljesen biztonságos – de ez kulcsfontosságú" – tette hozzá, utalva arra, hogy a D-vitamin túladagolható. A D-vitamin-mérgezésre általában álmosság, zavartság, hasi fájdalom, hányás és gyengeség hívja fel a figyelmet. Nagyon súlyos túladagolás esetén a páciens akár kómába is eshet – írja a hazipatika.com.