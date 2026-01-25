Hogyan befolyásolja a kávé és a tea a tüdőrák kialakulásának kockázatát

Azok, akik mértékkel – napi fél csészétől két-három csészéig – ittak kávét, kisebb valószínűséggel kaptak tüdőrákot, mint azok, akik egyáltalán nem ittak kávét

A tanulmány eredményeit a Frontiers in Nutrition című folyóiratban tették közzé. A lap szerint erre a következtetésre a Puyang Városi Kórház és a Shenzheni Egyetem (Kína) tudósai jutottak.

A szerzők több mint 276 000 résztvevő adatait elemezték az Egyesült Királyság Biobank projektjében, akiknek egészségi állapotát átlagosan több mint 13 éven át figyelték. Ebben az időszakban 3821 embernél diagnosztizáltak tüdőrákot.

A kutatók összehasonlították a betegség előfordulását a kávé- és teafogyasztási szokásokkal, figyelembe véve az életmódot, a dohányzást és egyéb kockázati tényezőket. Az elemzés nemlineáris összefüggést tárt fel az italok és a betegség kockázata között.

Azok a résztvevők, akik mértékkel – napi fél csészétől két-három csészéig – ittak kávét, kisebb valószínűséggel kaptak tüdőrákot, mint azok, akik egyáltalán nem ittak kávét.

Hasonló hatásokat figyeltek meg a tea esetében is: a legalacsonyabb kockázatot azoknál figyelték meg, akik rendszeresen napi egy-három csészét ittak. A nagyobb fogyasztás azonban nem eredményezett további védőhatást.

A tudósok szerint a kávéban és teában található biológiailag aktív vegyületek szerepet játszhatnak. Ezek közé tartoznak az antioxidánsok, a polifenolok és a flavonoidok. Ezek semlegesítik a reaktív oxigénfajokat (ROS) – az agresszív szabad gyököket, amelyek a sejtek aktivitása során keletkeznek.

