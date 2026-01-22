Ezzel a vitaminnal elkerülhető a cukorbetegség

Egy új, átfogó tudományos elemzés szerint egy közismert étrend-kiegészítő jelentősen növelheti az esélyét annak, hogy a cukorbetegséget megelőző állapotból a szervezet visszatérjen az egészséges működéshez.

A D-vitamin szerepe eddig is ismert volt a csontok egészségében, most azonban a vércukorszint szabályozásában betöltött kulcsfontosságú hatását vizsgálták. A kutatók rendkívül biztató eredményekre jutottak a prediabétesz kezelésével és a normál anyagcsere helyreállításával kapcsolatban – írja az Origo.

A Journal of the Endocrine Society című szakfolyóiratban közzétett, 2025-ös tanulmány rámutatott, hogy a D-vitamin pótlása segít a szervezetnek abban, hogy a kóros vércukorszint-szabályozás visszatérjen a normális kerékvágásba.

A prediabétesz, azaz a cukorbetegséget megelőző állapot, világszerte százmilliókat érint: 2021-ben becslések szerint 464 millió ember élt csökkent glükóztoleranciával, ami kezelés nélkül könnyen 2-es típusú diabétesszé fajulhat.

A bostoni Tufts Medical Center kutatói egy szisztematikus áttekintés és metaanalízis során tíz különböző klinikai vizsgálat eredményeit összesítették. A vizsgálatban összesen 4478 felnőtt vett részt, akiknél már diagnosztizálták a prediabéteszt. A kutatás fő kérdése az volt, hogy a D-vitamin szedése elősegíti-e a normál vércukorszint (normoglikémia) visszanyerését.

Az eredmények szerint a D-vitamin csoportba sorolt résztvevők 27%-kal nagyobb valószínűséggel érték el a normál vércukorszintet, mint azok, akik placebót kaptak.

A kutatók számításai szerint ez azt jelenti, hogy minden 1000 emberből, aki D-vitamint szed, 44-gyel több betegnél következik be a prediabétesz visszafordítása, mint a vitaminpótlás nélkül. Ez az eredmény statisztikailag is jelentős, és a különböző vizsgálatok között nem volt lényeges eltérés, ami megerősíti a D-vitamin hatásosságát.

Sokáig a cukorbetegség megelőzése volt az elsődleges orvosi cél, ami a gyakorlatban annyit jelentett, hogy próbálták megakadályozni az állapot romlását. Az új szemlélet azonban már a normál vércukorszint helyreállítására (regresszió) helyezi a hangsúlyt.

A tanulmányban elemzett klinikai tesztek során a résztvevők különböző dózisban kapták a vitamint (napi átlagban mintegy 4300 nemzetközi egységnek megfelelő mennyiséget), és az utánkövetés időtartama fél évtől egészen öt évig terjedt. Az adatok azt mutatták, hogy a D-vitamin hatása robusztus: a pozitív eredmények függetlenek voltak attól, hogy pontosan milyen definíciót használtak a normál glükózszabályozásra az egyes vizsgálatokban.

A háttérben zajló folyamatok, mint például az inzulinrezisztencia és az inzulinszekréció javulása is szerepet játszhatnak a kedvező eredményekben. A vizsgált tanulmányok közül több, például a 2014-es indiai Dutta-féle kutatás, kifejezetten monitorozta az inzulinérzékenységet is a D-vitamin kiegészítés mellett. Egy másik, iráni vizsgálat szintén elemezte a HOMA-indexet, amely az inzulinrezisztencia mértékének egyik legfontosabb mutatója.

A vércukorszint csökkentése és az anyagcsere helyreállítása szempontjából tehát a D-vitamin többrétű támogatást nyújthat a szervezetnek. Szedése kapcsán gyakran felmerülő aggály a túladagolás vagy a magas kalciumszint (hiperkalcémia) veszélye. A kutatás azonban megnyugtató eredménnyel zárult: bár a D-vitamint szedők körében minimálisan magasabb volt a hiperkalcémia előfordulása, az eltérés statisztikailag nem volt szignifikáns a placebocsoporthoz képest, és a súlyos mellékhatások aránya rendkívül alacsonynak bizonyult. Vesekövet vagy egyéb komoly szövődményt nem, sőt, a legnagyobb vizsgált tanulmányban összességében kevesebb mellékhatást jelentettek a vitamint szedők körében.

A kutatók kiemelték ugyanakkor, hogy a prediabétesz visszafordítása akkor a legsikeresebb, ha a vitaminpótlást egészséges életmód kíséri.