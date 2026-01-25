Ezért érdemes pomelót enni

A pomelók gazdagok C-vitaminban, amely segít erősíteni az immunrendszert és védi bizonyos betegségek ellen. De más előnye is lehet a rendszeres fogyasztásának.

Egy pomelo külsőre egy citrom és egy narancs keverékének tűnik, csak jóval nagyobb náluk. Ez a déli gyümölcs ugyanis akár két kilós is lehet, 30 centiméteres átmérővel. Kevésbé lédús, mint a grépfrút, az íze pedig inkább édes, csak enyhén kesernyés vagy savanykás – írja a hazipatika.com.

A pomelo fogyasztása több módon is hozzájárulhat a szív egészségéhez. C‑vitamin tartalma miatt segíthet megelőzni az artériákban kialakuló kalcium-lerakódást és a magas vérzsírszintet. Csökkentheti bizonyos daganatok, a szívbetegségek és a neurológiai betegségek kockázatát. Ezen felül a citrusfélék flavonoid antioxidánsokat is tartalmaznak, például heszperidint, naringenint, naringint és rutint, amelyek kedvező hatással vannak a szív-érrendszerre. Kutatások szerint azoknál, akik több citrusfélét fogyasztanak, alacsonyabb a szívbetegségek előfordulása. A citrusfélék rendszeres fogyasztása az egészséges vérnyomásszinttel is összefügg, ami tovább erősíti a pomelo szívvédő hatásait.

A citrusfélék fogyasztása segíthet megelőzni a cukorbetegség kialakulását is, illetve támogatja a vércukorszint egyensúlyát. A pomelo tele van olyan növényi vegyületekkel, amelyek vércukorcsökkentő hatásúak. A friss gyümölcsök, köztük a pomelo fogyasztásának növelése hatékony módja lehet a 2-es típusú cukorbetegség kockázatának mérséklésére.

A pomelo gazdag olyan növényi vegyületekben, amelyek antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatással bírnak. Polifenolokat, flavonoidokat és C‑vitamint tartalmaz — ezek mind erőteljes egészségvédő tulajdonságokkal rendelkeznek, mert segítenek megóvni a sejteket a károsodástól azáltal, hogy szabályozzák a gyulladást. Kutatások szerint azok, akik több polifenolban gazdag élelmiszert fogyasztanak, általában alacsonyabb arányban szenvednek szívbetegségben, bizonyos daganatokban és neurodegeneratív betegségekben.

Bizonyos gyógyszerek szedése esetén azonban oda kell figyelni arra, hogy mikor esszük a pomelót. A gyümölcs ugyanis olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek gátolják bizonyos gyógyszerlebontó enzimek működését. A pomelo, a grapefruit és néhány más citrusféle kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerekkel, például egyes vérnyomás- és koleszterincsökkentőkkel. Ezen kívül a citrusfélék befolyásolják a ciklosporin hatását is, amelyet szervátültetés után a kilökődés megelőzésére alkalmaznak.