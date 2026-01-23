Ez befolyásolhatja az ízt, az állagot és az erjedést

A kovászos kenyér egy egyszerű liszt-víz keverék, amelyet a pékek a kenyér kelesztéséhez használnak. A tudósok számára ez egy hatékony módszer annak tanulmányozására is, hogy az élő szervezetek hogyan változnak az idő múlásával.

Egy új tanulmány szerint a liszt megválasztása befolyásolja a kovászokban található baktériumokat

A kovász ismerős rágós állaga és fanyar íze a tésztát erjesztő mikroorganizmusok összetett keverékéből származik. Az évek során végzett kutatások több mint 60 baktériumfajt és több mint 80 élesztőfajtát fedeztek fel a világ különböző régióiból származó kovászos kenyérben. „A kovászos kenyeret kísérleti evolúciós keretrendszerként használhatjuk, hogy lássuk, mi történik az idő múlásával” – mondta dr. Caiti Heil evolúcióbiológus.

A Microbiology Spectrum folyóiratban megjelent friss tanulmányban Heil és a raleigh-i Észak-Karolinai Állami Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a lisztválasztás hogyan befolyásolja a kovászokban élő mikrobákat. Elemzésük kimutatta, hogy a Kazachstania nemzetségbe tartozó élesztőgombák voltak következetesen a leggyakoribbak az összes kovászban. Ezzel szemben a baktériumközösségek a felhasznált liszt típusától függően változtak.

Mit jelent ez a pékek számára?

Az eredmények arra utalnak, hogy a liszttípusok megváltoztatása befolyásolhatja a kovász mikrobiális összetételét. „És mivel a mikrobiális összetétel különböző tulajdonságokat befolyásol, a liszt megváltoztatásával potenciálisan megváltoztathatjuk a kenyér ízét” – mondta Heil, a tanulmány vezető szerzője. Általánosabban kifejtette, hogy az eredmények azt mutatják, hogy mennyire érzékeny a kovászos kenyér mikrobiomja a környezeti feltételekre.

Korábbi kutatások kimutatták, hogy a kovászos mikrobákat számos tényező alakítja, beleértve magát a lisztet, a környező levegőt és felületeket, sőt még a pék kezét is. A kovászos tészták búzából, rozsból, árpából, kölesből vagy más gabonafélékből készülhetnek, amelyek mindegyike más-más tápanyagokat biztosít, amelyekre a mikrobák növekedéséhez szükségük van.

Egy osztálytermi kísérlet indítja el a tanulmányt

A kutatás egy Enrique Schwarzkopf PhD, Heil laboratóriumának posztdoktori kutatása és lelkes kovászos sütő által vezetett oktatási projekttel kezdődött. Létrehozott egy programot egy helyi középiskolában, hogy a diákokat az erjedésről és az evolúcióról tanítsa.

A kovászok elemzéséhez a kutatók metabarkódolást alkalmaztak, egy genetikai módszert, amely gyorsan azonosítja, hogy mely mikrobák vannak jelen a mintában. Minden kovász háromféle táptalaj egyikével indult: általános liszttel, kenyérliszttel vagy teljes kiőrlésű liszttel. A kísérlet kezdetén a lisztek hasonló bakteriális profilokat mutattak, és különféle élesztőgombákat tartalmaztak.

Váratlan élesztődominancia

Több hétnyi ismételt etetés után a mikrobiális közösségek átrendeződtek. A kovászokat végül mind ugyanaz az élesztőgomba uralta, míg a baktériumok nagyobb diverzitást mutattak. Heil elmondta, hogy eredetileg Saccharomyces cerevisiae-re, más néven sörélesztőre számított, amelyet gyakran használnak a sütéshez, és amely laboratóriumi kutatásainak központi eleme.

Ehelyett a Kazachstania bizonyult a vezető élesztőgombának minden kovászban, függetlenül a liszt típusától vagy az etetési rendtől. A genetikai elemzés a baktériumok között is különbségeket tárt fel. A teljes kiőrlésű lisztből készült kovászok magasabb Companilactobacillus-szintet tartalmaztak, míg a kenyérlisztből készültek több Levilactobacillus-t .

Liszt, mint ökológiai mozgatóerő

Heil, akinek munkája arra összpontosít, hogy az élőlények hogyan alkalmazkodnak az új környezetekhez és hogyan versenyeznek genetikai szinten, elmagyarázta, hogy minden liszttípus egyedi táplálkozási feltételeket kínál. Ha ezeket a különbségeket összekapcsoljuk a mikrobák által megtapasztalt környezettel, az segíthet a tudósoknak jobban megérteni, hogyan alakulnak ki, versenyeznek és maradnak fenn a sokféle mikrobiális közösségek – írta meg a ScienceDaily.