Az elhízás demenciát is okozhat

Egy új tanulmány szerint az elhízás és a magas vérnyomás közvetlenül is okozhat demenciát, nem csak növeli a kockázatot.

Az elemzés kimutatta, hogy a magasabb testsúly közvetlen szerepet játszik a demencia kockázatának növelésében (képünk illusztráció)

Az elhízással és magas vérnyomással élő embereknél nagyobb az esélye a demencia kialakulásának, derült ki a The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism című folyóiratban megjelent új kutatásból.

A demencia továbbra is egyre növekvő globális egészségügyi problémát jelent, és jelenleg nincs rá gyógymód. Az állapot a mentális képességek súlyos hanyatlását okozza, beleértve a memóriát, az érvelési és gondolkodási készségeket, ami zavarhatja a mindennapi életet.

A demencia és leggyakoribb formáinak megértése

A demencia nem egyetlen betegség, hanem olyan állapotok egy csoportja, amelyek fokozatosan károsítják az agysejteket. A leggyakoribb típusok közé tartozik az Alzheimer- kór, az érrendszeri demencia és a kevert demencia. Idővel az idegsejtek károsodása súlyosbodik, ami memória-, nyelvi, döntéshozatali és viselkedési problémákhoz vezet.

A tanulmány közvetlen okokat talál, nem csak összefüggéseket

„Ebben a tanulmányban azt találtuk, hogy a magas testtömegindex ( BMI ) és a magas vérnyomás a demencia közvetlen okai” – mondta a tanulmány szerzője, dr. Ruth Frikke-Schmidt, a Koppenhágai Egyetemi Kórház – Rigshospitalet professzora és vezető orvosa. „A magas BMI és a magas vérnyomás kezelése és megelőzése kiaknázatlan lehetőséget jelent a demencia megelőzésére.”

A következtetések levonásához a kutatók Koppenhágában és az Egyesült Királyságban élő résztvevők nagy csoportjainak egészségügyi és genetikai adatait vizsgálták meg. Elemzésük kimutatta, hogy a magasabb testsúly közvetlen szerepet játszik a demencia kockázatának növelésében.

Hogyan segített a genetika bizonyítani az ok-okozati összefüggést?

A kutatócsoport a Mendel-féle randomizációs megközelítéssel tudta bizonyítani az ok-okozati összefüggést, amely egy olyan tanulmányterv, amely szorosan tükrözi a randomizált, kontrollált vizsgálatok szerkezetét. Ebben a módszerben a BMI-t növelő gyakori genetikai variánsok a BMI-t módosító gyógyszerek helyettesítőjeként működnek.

Ahogy a gyógyszerkísérletek résztvevőit véletlenszerűen osztják be egy gyógyszeres vagy egy placebo csoportba, úgy a magasabb BMI-hez kapcsolódó genetikai variánsok is véletlenszerűen öröklődnek a szülőktől a gyermekekhez. Ez a véletlenszerű hozzárendelés lehetővé teszi a kutatók számára, hogy az életmódbeli vagy környezeti tényezők beavatkozása nélkül figyeljék meg a betegségek kimenetelére gyakorolt ​​hatásokat.

Ennek a felépítésnek köszönhetően a tudósok egyértelműen össze tudták kapcsolni a magas BMI-t a demencia kockázatával a megfigyeléses vizsgálatokban szokásos zavaró tényezők nélkül.

A vérnyomás jelentős szerepet játszik

Az eredmények azt is kimutatták, hogy az elhízáshoz köthető megnövekedett demencia kockázat nagy részét a magas vérnyomás okozza. Ez arra utal, hogy mind a túlsúly, mind a magas vérnyomás megelőzése vagy kezelése jelentősen csökkentheti a demencia kialakulásának valószínűségét.

„Ez a tanulmány azt mutatja, hogy a magas testsúly és a magas vérnyomás nemcsak figyelmeztető jelek, hanem a demencia közvetlen okai” – mondta Frikke-Schmidt. „Ez rendkívül fontos megelőzési célponttá teszi őket.”

Mit jelentenek a megállapítások a megelőzés szempontjából?

A kutatók megjegyezték, hogy a fogyókúrás gyógyszereket már tesztelték korai Alzheimer-kórban szenvedő betegeknél, de a tünetek megjelenése után nem lassították le a kognitív hanyatlást. Egy fontos kérdés azonban továbbra sem megválaszolt.

„A fogyókúrás gyógyszereket a közelmúltban tesztelték a kognitív hanyatlás megállítására az Alzheimer-kór korai szakaszában, de nem volt jótékony hatásuk. Egy nyitott kérdés, amelyet még tesztelni kell, hogy a kognitív tünetek megjelenése előtt elkezdett fogyókúrás gyógyszerek védelmet nyújthatnak-e a demencia ellen – írta meg SciTechDaily. Jelenlegi adataink arra utalnak, hogy a korai fogyókúrás beavatkozások megelőznék a demenciát, és különösen az érrendszeri eredetű demenciát” – folytatta.