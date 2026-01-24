A hidegallergia rejtett tünetei

A hidegallergia finom tünetekkel is megnyilvánulhat, gyakran összetévesztve az egyszerű bőrirritációval vagy a fagyás hatásaival. Egy sebész kommentjében beszélt a betegség kockázati tényezőiről és jeleiről.

Az orvos szerint a megfázásos reakció kialakulásának valószínűsége nagyobb az örökletes hajlamú embereknél, valamint azoknál, akik rendszeresen dolgoznak vagy hideg hőmérsékletnek vannak kitéve. Az allergiás reakciók leggyakrabban a test kitett területeit érintik.

A szakember a bőr duzzanatát, bőrpírját és viszketését említette tipikus tünetekként. Bizonyos esetekben az érintett területeken hegek jelenhetnek meg vérzéses-savós váladékkal. A betegek szárazságra, hámlásra és a bőr feszülésének érzésére is panaszkodnak, különösen az ajkak vörös szegélyénél. A bőrreakciók mellett könnyezés, kötőhártya-gyulladás jelei, orrfolyás, sőt hörgőgörcs is előfordulhat.

Az orvos hangsúlyozta, hogy fontos megkülönböztetni a hidegallergiát a fagyástól. A legfontosabb különbség a tünetek dinamikájában rejlik: a „fagyallergia” esetén a tünetek gyorsan enyhülnek vagy teljesen eltűnnek, amint visszatérünk egy meleg szobába.

A reakció súlyosságának csökkentése érdekében az orvos azt javasolta, hogy hideg időben, mielőtt kimegyünk a szabadba, speciális kenőcsökkel védjük a szabad bőrt, az ajkakat pedig ajakbalzsammal. Ha már allergiás reakció alakult ki, allergia elleni gélt kell használni a viszketés csökkentése és a további irritáció megelőzése érdekében. Végül a szakember megjegyezte, hogy maga a hipotermia is kiválthatja különféle betegségek és allergiás reakciók kialakulását.