Új szuperétel hódítja meg a világot

Az ázsiai konyha egyik alapvető alapanyaga a jövőben a nyugati étrendbe is betörhet, hála kiemelkedő élettani hatásainak. Egy átfogó brit tanulmány rávilágított, hogy a bambuszrügy nem csupán egy ropogós kiegészítő, hanem a vércukorszint és a szívbetegségek elleni harc egyik ígéretes eszköze lehet.

Az Anglia Ruskin Egyetem kutatói most először összegezték a bambusz fogyasztásával kapcsolatos tudományos eredményeket, és arra a következtetésre jutottak, hogy a növény jóval több figyelmet érdemelne. A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy a bambuszrügy rendszeres fogyasztása számos, a modern embert sújtó civilizációs betegség megelőzésében segíthet.

Az egyetem munkatársai áttekintették a témában eddig született laboratóriumi és humán kísérletek eredményeit. Bár Ázsiában, különösen Kínában és Indiában régóta népszerű alapanyag, a nyugati világban eddig kevésbé vizsgálták a bambuszrügy élettani hatásait. A Science Daily oldalán ismertetett friss eredmények szerint azonban a növény tápanyagprofilja egészen kivételes:

gazdag fehérjékben és rostokban,

miközben zsírtartalma elhanyagolható,

ráadásul tele van olyan fontos vitaminokkal, mint az A-, B6- és E-vitamin.

Hogyan védi a bambuszrügy a szívet és az érrendszert?

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása a növény anyagcserére gyakorolt hatása. A vizsgálatok szerint a bambuszrügy fogyasztása javíthatja az úgynevezett glikémiás kontrollt, vagyis segít a szervezetnek a vércukorszint szabályozásában.

Ez a tulajdonság különösen a cukorbetegek, illetve az inzulinrezisztenciával küzdők számára teheti vonzóvá az élelmiszert.

A kutatók emellett a vérzsírok összetételében (a lipidprofilban) is pozitív változásokat figyeltek meg azoknál, akik rendszeresen fogyasztottak a növényből. A kedvezőbb koleszterinszint közvetlenül összefügg a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkenésével, ami világviszonylatban is vezető haláloknak számít.

A bambuszrügy rosttartalma – beleértve a cellulózt és a lignint – kiváló hatással van az emésztőrendszerre. A rostok nemcsak a bélműködést javítják, hanem prebiotikus hatásuk révén táplálják a bélflóra jótékony baktériumait is.

Érdekesség, hogy a laboratóriumi tesztek alapján a növényben található vegyületek csökkenthetik bizonyos rákkeltő anyagok, például az akrilamid képződését, amelyek sütés vagy pörkölés során keletkeznek az ételekben.

A szakemberek azonban egy nagyon fontos figyelmeztetést is megfogalmaztak: a bambuszrügy nyersen mérgező lehet!

Egyes fajták ugyanis cianogén glikozidokat tartalmaznak, amelyek a szervezetben lebomolva ciánt szabadíthatnak fel. Ezenkívül a nyers rügyek olyan anyagokat is tartalmazhatnak, amelyek gátolják a pajzsmirigyhormonok termelését, ami golyva (pajzsmirigy-megnagyobbodás) kialakulásához vezethet.

A megoldás szerencsére egyszerű: a bambuszrügy fogyasztása előtt minden esetben alapos előfőzésre van szükség. A hőkezelés során a veszélyes vegyületek lebomlanak vagy kioldódnak, így az étel teljesen biztonságossá válik.

Még több vizsgálatra van szükség

Lee Smith professzor, a tanulmány vezető szerzője szerint a bambusz ígéretes „szuperélelmiszer”, amely fenntartható módon termeszthető – egyes fajták naponta akár 90 centimétert is nőhetnek. Ugyanakkor hozzátette, hogy bár az eddigi eredmények biztatóak, még viszonylag kevés, szigorú kritériumoknak megfelelő, embereken végzett klinikai vizsgálat áll rendelkezésre. A jövőben további kutatások szükségesek ahhoz, hogy a bambuszrügy pontos orvosi ajánlások alapjává válhasson - írja az origo.hu.