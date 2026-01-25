Ijesztő változást mutattak ki ráktúlélők testében

Egy friss kutatás szerint azok a fiatalok, akik legyőzték a daganatos betegséget, komoly kihívással nézhetnek szembe a gyógyulás után: szervezetük biológiai órája gyorsabban ketyeghet.

A kutatók megállapították, hogy a ráktúlélők testében és agyában is korábban jelentkezhetnek az öregedés jelei, mint egészséges társaiknál. A jelenség nemcsak a sejtekre, hanem a memóriára és a koncentrációra is hatással van.

A Nature Communications folyóiratban publikált tanulmány arra figyelmeztet, hogy a fiatalkori ráktúlélők biológiai életkora gyakran meghaladja a naptári életkorukat. A daganatos betegségek utóhatása komoly következményekkel járhat, különösen azért, mert ezek a fiatalok még életük elején járnak. A Rochesteri Egyetem Wilmot Rákkutató Intézetének szakértői 1400 páciens adatait vizsgálták, és arra jutottak, hogy a korai öregedés folyamata szinte mindenkinél tetten érhető volt, függetlenül attól, milyen kezelést kapott gyerekkorában - írja az origo.hu.

Miért öregszik gyorsabban a ráktúlélők szervezete?

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása a kemoterápia mellékhatásai köré összpontosul. Bár a kezelés életmentő, a vegyszerek széleskörű károsodást okozhatnak a sejtekben és szövetekben, sőt, a DNS szerkezetét is megváltoztathatják.

Ez a sejtszintű károsodás vezethet oda, hogy a biológiai életkor – vagyis a szervezet valós állapota – előreszalad.

A tanulmány szerint a sejtöregedés miatt az agyi funkciók romlása gyorsul. Azok a ráktúlélők, akiknek sejtjei „öregebbnek” bizonyultak a koruknál, gyakrabban panaszkodtak

memóriazavarokra,

figyelemhiányra és

lassabb információfeldolgozásra.

A "tökéletes vihar" az élet kapujában

A kutatók "tökéletes viharként" írják le a helyzetet. A ráktúlélők többsége éppen élete legfontosabb szakaszában van: tanulnak, karriert építenek vagy családot alapítanak. Ha az agyi teljesítményük ebben a kritikus időszakban romlik, az hátrányba hozhatja őket az élet minden területén.

Nem véletlen, hogy a statisztikák szerint a gyerekkori rákból felépültek gyakran rosszabbul teljesítenek az iskolában és a munkaerőpiacon, mint saját testvéreik.

Van visszaút: az egészséges életmód rák után kulcsfontosságú

A helyzet azonban nem reménytelen. A szakértők szerint a korai öregedés bizonyos folyamatai visszafordíthatók lehetnek. Az egészséges életmód rák után orvosi szükségszerűség:

a dohányzás elhagyása,

a rendszeres testmozgás

és a megfelelő étrend képes lassítani, sőt, javítani a sejtek állapotán.

A kutatók most azt vizsgálják, pontosan mikor kezdődik ez a folyamat – már a kezelés alatt, vagy évekkel később? A cél egyértelmű: megtalálni a beavatkozás legjobb időpontját, hogy a ráktúlélők ne csak hosszabb, hanem minőségibb életet is élhessenek.