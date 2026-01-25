Így csökkenthető a szívroham és a stroke kockázata

Az érelmeszesedés világszerte az egyik vezető halálok, de néhány egyszerű napi szokással megvédheti ereit.

Az érelmeszesedés a szív- és érrendszeri betegségek, például a szívroham, a stroke vagy a perifériás artériás betegség leggyakoribb oka, és így a korai halálozás egyik vezető oka világszerte.

Azonban, más súlyos egészségügyi „gyilkosokkal”, például számos rák típussal ellentétben, hatékonyan befolyásolhatjuk és így még sok egészséges évet nyerhetünk.

1. Hozzon létre egy reggeli rutint, ami valóban a javára válik

Minden reggeli rutin másképp nézhet ki – a lényeg az, hogy illeszkedjen hozzánk, és végül olyan természetessé váljon, mint a fogmosás. Ezután szinte automatikusan, „robotpilóta” üzemmódban működik anélkül, hogy folyamatosan kényszerítenie kellene magát rá.

Az egyik elem, amit különösen ajánlott, a gondolkodásmódod meghatározása, ami az energia, a koncentráció és az erős szív alapja.

Például, ha a napunk korán kezdődik, általában hajnali 5 óra körül, akkor amíg a kávé csodálatos illatú, kiterítjük a jógamatracot, és néhány napüdvözlettel és nyújtással kezdünk; ez ellazítja a testet és ellazítja az elmét. Utána, friss kávéval, tíz-húsz percet meditációra szánunk. Ez magában foglalja:

Légzőgyakorlat (5 perc) Testszkennelés – a test minden részének tudatos tapintása tetőtől talpig Hálagyakorlat – nevezzen meg legalább három dolgot, és érezze át igazán őket Visszatekintés – mit csinált jól tegnap, még apróságokat is Pozitív vizualizáció – az új napot olyannak képzelje el, amilyennek szeretné Fókuszálás – határozza meg a mai nap legfontosabb feladatát

Így kitisztul az elménk, megerősödik a szívünk, és elkezdődhet a nap.

2. Kezdje aktívan a napját

Kezdje a napot valamilyen testmozgással, vagy legyen fizikailag aktív legalább fél órát. Ez lehet állóképességi vagy erősítő edzés. Például sétálhat vagy biciklizhet munkába, vagy kezdheti a napot fél órával szobabiciklin.

A fizikai inaktivitás ugyanolyan káros, mint a dohányzás vagy a magas koleszterinszint. Ezzel szemben a rendszeres testmozgás körülbelül egyharmadával (35 százalékkal) csökkenti a korai halálozás kockázatát. A testmozgás számos módon védi az ereket az érelmeszesedéstől.

Még ha a koszorúerei már beszűkültek is, a testmozgás serkenti a szívet, hogy új erekkel hidalja át ezeket a szűkületeket, lényegében természetes bypassokkal, amelyeket egyébként csak egy szívsebész lenne képes létrehozni.

Még ha már volt szívrohama, a napi testmozgás a felére csökkentheti annak kockázatát, hogy a következő négy évben egy újabb szívroham következtében meghaljon. Egyetlen gyógyszer sem képes ezt ilyen gyorsan elérni.

3. Egyen valódi, feldolgozatlan és házi készítésű ételeket

Az egészséges táplálkozás szabályai egyszerűek: Ne tévessze meg az alacsony szénhidráttartalmú, alacsony zsírtartalmú vagy más étkezési divatok. Végső soron lényegében csak két dologra vezethető vissza:

Első: Próbálja meg minél gyakrabban elkészíteni az ételeit. A főzés nemcsak szórakoztató és csodálatosan pihentető, de azt is pontosan tudhatjuk, hogy mit eszünk meg.

Kettő: Térjünk vissza az „igazi” ételek fogyasztásához, azaz olyan ételekhez, amelyeket őseink ételként ismertek fel. Ahogy a nagymama és a nagypapa régen a termelői piacon vagy közvetlenül a gazdától vásárolták.

Fontos lenne az alábbiakat betartani,

túlnyomórészt növényi alapú étrendet követni, sok friss zöldséggel, hüvelyesekkel, gyümölccsel és ropogós salátákkal

és ezzel egyidejűleg jelentősen csökkenteni a finomított cukor mennyiségét

kerülje el teljesen az üdítőitalokat

és a készételekben található rejtett cukor elkerülése érdekében.

A mediterrán konyha egy olyan étkezési mód, amely természetes módon ötvözi ezeket az elveket.

Tartsa be ezt a három legfontosabb szokást, és még sok csodálatos évet szerezhet, olvasható a focus.de oldalán.