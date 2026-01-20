Új halálos kór fenyegethet

Az emberi természetrombolás újabb súlyos következményére derült fény, ami közvetlenül a mi életünket veszélyezteti. Egy friss kutatás bizonyította, hogy a vérszívó szúnyogok az erdők pusztulása miatt már nem az állatokat, hanem minket vadásznak le. A megváltozott viselkedés miatt drámaian megnő a súlyos, akár halálos betegségek terjedésének esélye.

Brazíliában, az egykor érintetlen Atlanti-parti esőerdő maradékában végzett vizsgálatok ijesztő tendenciát tártak fel. A tudósok azt tapasztalták, hogy a vérszívó szúnyogok többsége, amelyeknek elvileg a vadon élő állatokkal kellene táplálkozniuk, ma már az emberek vérét részesíti előnyben. Mivel az erdőirtás miatt mi váltunk a legkönnyebben elérhető célponttá, a rovarok kénytelenek voltak „étlapot váltani”, ami katasztrofális hatással lehet a közegészségügyre – írja a Science Daily.

„DNS-vonalkód” leplezte le a vérszívó szúnyogokat

A Rio de Janeiro környéki rezervátumokban végzett kutatás során a szakemberek speciális, úgynevezett „fénycsapdákkal” gyűjtötték be a rovarokat. De hogyan lehet megmondani, kit csípett meg egy szúnyog? A válasz a modern genetikában rejlik.

A laboratóriumban a kutatók kivonták a DNS-t a vérszívó szúnyogok gyomrában talált vérből, és egyfajta „biológiai vonalkód” segítségével azonosították az áldozatokat.

Ez a módszer – amit a laikusok leginkább az áruházi vonalkód-leolvasókhoz hasonlíthatnának – lehetővé teszi, hogy a tudósok hajszálpontosan megmondják, milyen állat (vagy ember) vérét szívta a rovar. Az eredmények magukért beszélnek: a beazonosított vérminták döntő többsége, 24-ből 18, emberi eredetű volt.

Nem válogatnak: ránk támadnak a legszívesebben

A kutatás egyik legérdekesebb – és egyben legriasztóbb – felfedezése a „vegyes étkezés” volt. Találtak olyan szúnyogot, amelyik nem sokkal azután, hogy egy kétéltűből lakmározott, egy embert is megcsípett.

Ez azért különösen veszélyes, mert a vérszívó szúnyogok így közvetítő hídként szolgálhatnak az állatvilág és az emberek között, ismeretlen kórokozókat hozva át ránk.

Dr. Jeronimo Alencar, a tanulmány vezetője szerint a helyzet egyértelmű: az erdőirtások miatt a szúnyogok elveszítik természetes gazdaállataikat – a madarakat, rágcsálókat –, így a közelbe költöző emberek válnak az elsődleges célponttá.

Kényelmi okokból táplálkoznak belőlünk, hiszen mi vagyunk a leggyakoribbak a környéken

– magyarázta dr. Sergio Machado társszerző.

Halálos kórral fizethetünk a természetpusztításért

Ez nem csupán arról szól, hogy több viszkető csípést kell elviselnünk nyáron. A vérszívó szúnyogok viselkedésének megváltozása közvetlen életveszélyt jelenthet.

A régióban ugyanis ezek a rovarok terjesztik a világ legveszélyesebb trópusi betegségeit, köztük a sárgalázat, a dengue-lázat, a Zika-vírust és a Chikungunyát.

Ha a szúnyogok rászoknak az emberi vérre, ezek a vírusok futótűzként terjedhetnek el a lakosság körében. A szakértők figyelmeztetnek: a vérszívó szúnyogok emberi vér iránti preferenciája egyfajta „vészcsengő”, ami jelzi a járványveszélyt. Az egyetlen hosszú távú megoldás az ökoszisztéma egyensúlyának helyreállítása lenne, mielőtt túl késő lesz – írta meg az Origo.